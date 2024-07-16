У США показали новий літак Трампа: після того, як критик України став кандидатом у віцепрезиденти (фото)

Радник Трампа Джейсон Міллер напередодні ввечері, 16 липня, поділився фото нового літака з написом "Трамп Венс". Того самого дня Трамп оголосив, що вибрав Джей Ді Венса як свого кандидата на посаду віцепрезидента США.

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Колишній президент США Дональд Трамп представив новий літак після оголошення про те, що сенатор Джей Ді Венс буде його кандидатом на посаду віцепрезидента під час передвиборчої кампанії 2024 року. Про це пише Newsweek.

Радник Трампа Джейсон Міллер напередодні ввечері, 16 липня, поділився фото нового літака, на якому зображено напис "Трамп Венс". Раніше того самого дня Трамп оголосив, що вибрав Венса як свого кандидата на посаду віцепрезидента США. Трамп також офіційно номінований як кандидат від Республіканської партії.

Цей літак відрізняється від літака Trump Force One, яким експрезидент користується особисто. Джек Суїні, аналітик, який відстежує приватні літаки знаменитостей і політиків, повідомив, що літак, найімовірніше, — Boeing 737.

"Літак Трампа-Венса має вигляд N917XA, він перебуває в аеропорту MCI (Міжнародний аеропорт у Канзас-Сіті, Міссурі). Підказка: іржа на верхівках зовнішніх ангарів така ж, як на фото. 917 відповідає номеру дверей. На ліфті зображено логотип Eastern Airlines, N917XA — літак Eastern Airlines", — написав Суїні в X, раніше в Twitter.

Літак Трампа

Хто такий Джей Ді Венс?

Джеймс Девід Венс — 39-річний сенатор від штату Огайо, відомий у США завдяки мемуарам 2016 року "Сільська елегія". Його обрали до Сенату 2022 року як політичного новачка, який швидко заробив репутацію прихильника Трампа, хоча колись виступав проти 45-го президента.

Він також відомий низкою заяв щодо України, і того, яким має бути її майбутнє. Венс закликав Палату представників блокувати допомогу Києву, пояснюючи це тим, що США мають працювати над безпекою власних кордонів. В інтерв'ю The Hill він говорив, що "Європі слід проявити активність, а США повинні зосередитися на Азії".

Він дотримується думки про те, що для закінчення "конфлікту" з РФ Києву необхідно закріпити нейтральний статус і піти на територіальні поступки. У квітні у своїй статті для The New York Times він зазначав, що в Києві та Вашингтоні мають визнати, що повернення України до кордонів 1991 року нереалістичне.

Нагадаємо, що в Європі відреагували на кандидата у віцепрем'єри від Трампа, назвавши це "катастрофою для України".

Також повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, Трамп ще до інавгурації готовий стати мирним посередником між Україною і РФ.