Украинские студенты продолжат учиться бесплатно в Литве, — нардеп (документ)

Алексей Гончаренко обратился с запросом в МИД относительно информации по поводу прекращения бесплатного обучения украинских студентов в Литве. Ему ответили, что эта информация не соответствует действительности и МОН на самом деле не просило об этом Вильнюс.

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Украинские студенты в Литве продолжат получать образование бесплатно. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко опроверг информацию распространенную литовским медиа, которая утверждала, что Министерство образования Украины якобы просило отменить бесплатное обучение для украинских студентов в Литве. Об этом он написал в своем Telegram.

Гончаренко обнародовал полученный им официальный ответ от Министерства иностранных дел Украины, который подтверждает, что информация, опубликованная LRT, не соответствует действительности.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

В документе говорится, что посольство Украины в Литве обратилось в министерство образования страны с просьбой сообщить, кто предоставил СМИ такую информацию. Однако четкого ответа получено не было.

Известно, что МОН Украины не посылало никаких официальных обращений в Литву о прекращении бесплатного обучения. Через два дня был организован телефонный разговор между министрами образования обеих стран по этому вопросу.

В МОН Литвы заявили, что всячески поддерживают наших студентов. Для тех, кто учится, остаются те же условия и поддержка как и раньше.

"Для украинских учеников, обучающихся в литовских школах, предоставляется возможность поступать в учреждения высшего образования Литвы на равных условиях с литовскими учениками. Для украинских выпускников не нужно сдавать экзамен по литовскому языку", — говорится в ответе МИД.

Что касается украинских учеников, которые находятся в Литве, но продолжают учиться дистанционно в украинских школах и не учатся по литовской системе образования, а также поступающих, которые могут прибыть в Литву, предусмотрены специальные стипендии для поступления в литовские высшие учебные заведения.

Напомним, 15 июля литовское издание LRT писало, что Вильнюс якобы по просьбе Киева прекращает покрывать расходы на обучение украинских студентов.

19 июля в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского сообщили об отчислении 956 студентов.