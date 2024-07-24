Українські студенти продовжать вчитися безкоштовно в Литві, — нардеп (документ)

Олексій Гончаренко звернувся із запитом до МЗС щодо інформації з приводу припинення безоплатного навчання українських студентів в Литві. Йому відповіли, що ця інформація не відповідає дійсності й МОН насправді не просило про це Вільнюс.

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Українські студенти в Литві продовжать здобувати освіту безкоштовно. Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко спростував інформацію поширену литовським медіа, яка стверджувала, що Міністерство освіти України нібито просило скасувати безоплатне навчання для українських студентів в Литві. Про це він написав у своєму Telegram.

Гончаренко оприлюднив отриману ним офіційну відповідь від Міністерства закордонних справ України, яка підтверджує, що інформація, опублікована LRT, не відповідає дійсності.

Фото: Олексій Гончаренко / Telegram Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

У документі йдеться, що посольство України в Литві звернулося до міністерства освіти країни з проханням повідомити, хто надав ЗМІ таку інформацію. Однак чіткої відповіді отримано не було.

Відомо, що МОН України не надсилало жодних офіційних звернень до Литви щодо припинення безкоштовного навчання. За два дні була організована телефонна розмова між міністрами освіти обох країн щодо цього питання.

У МОН Литви заявили, що всіляко підтримують наших студентів. Для тих, хто вчиться, залишаються ті ж умови та підтримка як і раніше.

"Для українських учнів, які навчаються в литовських школах, надається можливість вступати до закладів вищої освіти Литви на рівних умовах з литовськими учнями. Для українських випускників не потрібно складати іспит з литовської мови", — йдеться у відповіді МЗС.

Що стосується українських учнів, які перебувають у Литві, але продовжують вчитися дистанційно в українських школах і не навчаються за литовською системою освіти, а також вступників, які можуть прибути у Литву, передбачені спеціальні стипендії для вступу до литовських закладів вищої освіти.

Нагадаємо, 15 липня литовське видання LRT писало, що Вільнюс нібито на прохання Києва припиняє покривати витрати на навчання українських студентів.

19 липня у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського повідомили про відрахування 956 студентів.