Изучал убийство Кеннеди и купил лестницу: в ФБР раскрыли новые детали покушения на Трампа

По словам директора американского бюро расследований Кристофера Рэя, всего было выпущено 8 пуль, гильзы от которых потом нашли на крыше. При этом вопрос того, как обвиняемый там оказался — остается открытым.

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Спустя практически 2 недели после покушения на американского политика Дональда Трампа в Федеральном бюро расследований раскрыли новые детали дела. Стрелок мог иметь при себе оружие со складным прикладом. Об этом заявил директор ведомства Кристофер Рэй, передает NBC News.

По его словам, такой вид оружия помогает значительно уменьшить его габариты, а тем самым скрыть при ношении. Вероятно это и позволило виновнику прийти на мероприятие в Пенсильвании, где выступал кандидат в президенты, с огнестрельным предметом. Его заметили лишь в момент, когда тот уже находился на крыше.

Кроме того, 20-летний Томас Крукс, который и совершил покушение на Дональда Трампа, незадолго до инцидента пытался детальнее изучить информацию об убийстве бывшего президента США Дона Кеннеди, которого застрелили на публике.

6 июля в поисковых запросах американца был вопрос о том, как далеко Ли Харви Освальд, который предположительно и убил главу Белого дома в 1963 году, был от Джона Кеннеди в момент выстрела, говорят в ФБР.

Для того, чтобы лучше подготовиться он также запускал дрон незадолго до выступления Дональда Трампа, чтобы изучить местность. Беспилотник нашли в машине вместе с двумя взрывными устройствами, которые можно было привести в действие дистанционно. В американской спецслужбе уверяют, что подрыв с большой вероятностью не сработал бы.

Всего, продолжает Кристофер Рэй, было произведено 8 выстрелов, ведь на крыше, где находился Томас Крукс, нашли столько же пулевых гильз. Стрелять обвиняемый начал спустя несколько секунд после того, как его заметил местный сотрудник правоохранительных органов, находившийся на земле.

"Офицер получил толчок от своего коллеги и поднял голову над крышей. Крукс направил свой пистолет на офицера, заставив его упасть, а затем начал стрелять в сторону Трампа", — рассказывает директор ФБР.

Как Томасу удалось попасть на крышу — пока что неясно, однако судя по чеку, который у него был при себе, он покупал лестницу. На месте преступления ее не нашли.

Пока что ключевые вопросы, которые связаны со стрельбой, остаются без ответа, говорят в Федеральном бюро расследований, однако дело продолжают изучать.

Напомним, 15 июля покушение на себя прокомментировал сам Дональд Трамп. Он вспоминает, что по приезду в больницу врач удивился, что ему удалось выжить. Кандидат в президенты США назвал этот опыт своей жизни "сюрреалистичным".