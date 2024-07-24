Вивчав убивство Кеннеді та купив драбину: у ФБР розкрили нові деталі замаху на Трампа

За словами директора американського бюро розслідувань Крістофера Рея, загалом було випущено 8 куль, гільзи від яких потім знайшли на даху. Водночас питання того, як обвинувачений там опинився — залишається відкритим.

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Через майже 2 тижні після замаху на американського політика Дональда Трампа у Федеральному бюро розслідувань розкрили нові деталі справи. Стрілець міг мати при собі зброю зі складним прикладом. Про це заявив директор відомства Крістофер Рей, передає NBC News.

За його словами, такий вид зброї допомагає значно зменшити її габарити, а відтак приховати під час носіння. Імовірно, це й дало змогу винуватцю прийти на захід у Пенсильванії, де виступав кандидат у президенти, з вогнепальним предметом. Його помітили лише в момент, коли той уже перебував на даху.

Крім того, 20-річний Томас Крукс, який і вчинив замах на Дональда Трампа, незадовго до інциденту намагався детальніше вивчити інформацію про вбивство колишнього президента США Дона Кеннеді, якого застрелили на публіці.

6 липня в пошукових запитах американця було питання про те, як далеко Лі Гарві Освальд, який, імовірно, і вбив главу Білого дому 1963 року, був від Джона Кеннеді в момент пострілу, кажуть у ФБР.

Для того, щоб краще підготуватися він також запускав дрон незадовго до виступу Дональда Трампа, щоб вивчити місцевість. Безпілотник знайшли в машині разом із двома вибуховими пристроями, які можна було привести в дію дистанційно. В американській спецслужбі запевняють, що підрив із великою ймовірністю не спрацював би.

Загалом, продовжує Крістофер Рей, було зроблено 8 пострілів, адже на даху, де перебував Томас Крукс, знайшли стільки ж кульових гільз. Стріляти обвинувачений почав за кілька секунд після того, як його помітив місцевий співробітник правоохоронних органів, який перебував на землі.

"Офіцер отримав поштовх від свого колеги і підняв голову над дахом. Крукс направив свій пістолет на офіцера, змусивши його впасти, а потім почав стріляти в бік Трампа", — розповідає директор ФБР.

Як Томасу вдалося потрапити на дах — поки що незрозуміло, однак, з огляду на чек, який у нього був при собі, він купував драбину. На місці злочину її не знайшли.

Поки що ключові питання, які пов'язані зі стріляниною, залишаються без відповіді, кажуть у Федеральному бюро розслідувань, проте справу продовжують вивчати.

Нагадаємо, 15 липня замах на себе прокоментував сам Дональд Трамп. Він згадує, що після приїзду в лікарню лікар здивувався, що йому вдалося вижити. Кандидат у президенти США назвав цей досвід свого життя "сюрреалістичним".