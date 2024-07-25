В российской Самаре партизаны сожгли вертолет для подготовки парашютистов

Вертолет размещался на местном аэродроме "Кряж". Он сгорел фактически до тла.

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В российской Самаре неизвестные пробрались на местный аэродром "Кряж" и сожгли припаркованный там вертолет. Об этом сообщают в телеграм-канале партизанского движения "Право Силы".

"Сегодня в послужном списке партизанского движения "Право Силы" еще одно достижение: сожженный дотла вертолет в Самаре, на аэродроме "Кряж" для парашютной подготовки военных в частности. Хотите учиться прыгать с парашютом — прыгайте со скалы, желательно сразу на камни", — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов они показали видео, на котором горит вертолет, а на его фоне позирует один из партизан.

Поджигатели отметили, что серьезность их слов подкрепляется реальными действиями и добавили, что они не остановятся, пока не освободят Россию от тирании.

"Хотим напомнить кремлевской скотине, что мы везде: от ФСБшных подъездов в Москве, где вы прячетесь, вплоть до железнодорожных перегонов на Дальнем Востоке. Мы знаем, от зарева справедливости очень трудно убежать", — предупредили российскую власть партизаны.

Напомним, что в Крыму местные партизаны взорвали газопровод. Оккупационные власти решили скрыть этот факт за технической неисправностью. Пылало на площади 4 172 квадратных метров. Это грозит отсутствием газа в Алуште.