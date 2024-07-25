В російській Самарі партизани спалили вертоліт для підготовки парашутистів

Гелікоптер розміщувався на місцевому аеродромі "Кряж". Він згорів фактично до тла.

Related video

В російській Самарі невідомі пробралися на місцевий аеродром "Кряж" і спалили припаркований там вертоліт. Про це повідомляють в телеграм-каналі партизанського руху "Право Силы".

"Сьогодні в послужному списку партизанського руху "Право Сили" ще одне досягнення: спалений вщент вертоліт у Самарі, на аеродромі "Кряж" для парашутної підготовки військових зокрема. Хочете вчитися стрибати з парашутом — стрибайте зі скелі, бажано одразу на каміння", — йдеться в повідомленні.

В підтвердження своїх слів вони показали відео, на якому горить вертоліт, а на його тлі позує один з партизанів.

Підпільники зазначили, що серйозність їхніх слів підкріплюється реальними діями і додали, що вони не зупиняться, доки не звільнять Росію від тиранії.

"Хочемо нагадати кремлівській худобі, що ми всюди: від ФСБшних під'їздів у Москві, де ви ховаєтеся, аж до залізничних перегонів на Далекому Сході. Ми знаємо, від заграви справедливості дуже важко втекти", — попередили російську владу партизани.

Нагадаємо, що в Криму місцеві партизани підірвали газопровід. Окупаційна влада вирішила приховати цей факт за технічною несправністю. Палало на площі 4 172 квадратних метрів. Це загрожує відсутністю газу в Алушті.