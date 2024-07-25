Был "охотником за БпЛА": росСМИ сообщили новые подробности о падении вертолета Ми-28 в РФ

Во время полета экипаж якобы обнаружил пожар в кабине чере неисправность двигателя.

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Российский вертолет Ми-28, который упал в Калужской области, охотился на украинские беспилотники. Перед авиакатастрофой он выполнял боевую задачу на границе с Украиной. Об этом сообщает российское медиа Mash.

"Ми-28, который упал в Калужской области, был "охотником за БпЛА". Перед падением экипаж как раз возвращался с боевого задания на границе с Брянской областью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная причина падения вертолета — техническая неисправность на борту.

По информации Mash, во время полета в пункт дислокации экипаж обнаружил пожар в кабине. По одной из версий из-за неисправности в двигателе. Пилот отвел вертолет в безлюдное место, и в районе села Кленки машина упала.

Экипаж — предварительно, это два человека — погибли. Все они из города Пушкина.

О смерти пилотов вертолета написал в своем телеграм-канале Fighterbomber пилот ВС РФ Илья Туманов.

"Утро, к сожалению, не доброе. будем жить", — говорится в публикации.

Напомним, что в российской Самаре неизвестные пробрались на местный аэродром "Кряж" и сожгли припаркованный там вертолет. Его использовали для обучения парашютистов.