Був "мисливцем за БпЛА": росЗМІ повідомили нові подробиці щодо падіння гелікоптера Мі-28 в РФ

Піл час польоту екіпаж нібито виявив пожежу в кабіні чере несправність двигуна.

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Російський гелікоптер Мі-28, який впав у Калузької області, полював на українські безпілотники. Перед авіатрощею він виконував бойове завдання на кордоні з Україною. Про це повідомляє російське медіа Mash.

"Мі-28, який впав у Калузької області, був "мисливцем за БпЛА". Перед падінням екіпаж саме повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередня причина падіння гелікоптера — технічна несправність на борту.

За інформацією Mash, під час польоту до пункту дислокації екіпаж виявив пожежу у кабіні. За однією з версій через несправність у двигуні. Пілот відвів гелікоптер у безлюдне місце, і в районі села Кленки машина впала.

Екіпаж — попередньо, це двоє людей — загинули. Усі вони з міста Пушкіна.

Про смерть пілотів гелікоптера написав у своєму телеграм-каналі Fighterbomber пілот ЗС РФ Ілля Туманов.

"Ранок, на жаль, не добрий. будемо жити", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що в російській Самарі невідомі пробралися на місцевий аеродром "Кряж" і спалили припаркований там вертоліт. Його використовували для навчання парашутистів.