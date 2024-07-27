Встреча на час: Блинкен и глава МИД КНР обсудили Украину и предложения мира

Подавляющее большинство тем, которые обсудили Энтони Блинкен и Ван И, касались проблем Тайваня и поведения КНР в Тихоокеанском регионе. Впрочем, США еще раз пригрозили, что введут дополнительные санкции из-за китайской поддержки ВПК РФ.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И встретились в Лаосе 26 июля и общались в течение 1 ч. 20 мин. За это время они обменялись мнениями относительно войны в Украине и обострения в Тихоокеанском регионе. О деталях встречи представителя американского правительства и главного дипломата КНР написали на портале ABS News.

Чиновники встретились во время визита Блинкена в Лаос, где проходило совещание министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (А́СЕАН — англ. Association of SouthEast Asian Nations, ASEAN). Журналисты уточнили, что госсекретарь совершал тур по странам Тихоокеанского региона и в какой-то момент пообщался с Ван И. Представитель Госдепа Мэтью Миллер пояснил, что чиновники обменялись позициями относительно событий в Азии и Европе, но не достигли каких-либо договоренностей.

Представитель Госдепа ответил на вопрос журналистов, касался ли разговор Украины, РФ и мирных переговоров. По его словам, говорили о поддержке Китаем российского оборонно-промышленного комплекса. При этом КНР отрицает обвинения и не реагирует так, как хотели бы американцы.

"Блинкен дал четко понять, что если (Китай) не будет действовать, чтобы устранить эту угрозу европейской безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать принимать соответствующие меры для этого", — заявил Миллер.

Ван И, в свою очередь, отметил, что США продолжают давить на Китай и распространять безосновательные обвинения. Глава МИД Китая назвал такую ситуацию "рисками и вызовами, которые растут и накапливаются".

Миллер, описывая встречу Блинкена с Ван И, говорил об обеспокоенности США относительно поведения Китая в Тихом океане. В частности, о блокировании Тайваня, совместных военных учениях с РФ, противостоянии с Филиппинами и др. Темы по Украине касались поддержки ВПК России, но не возможностей мирных переговоров.

Отметим, на портале Госдепа пока нет комментариев об общении с главой МИД Китая. Государственное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало комментарий Ван И: он сказал, что США неправильно понимают китайских политиков и действуют с точки зрения "гегемонской логики".

Мирные переговоры Украины и РФ — детали

Отметим, 22 июля стало известно о визите министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай. По словам представителя МИД, главная тема разговора — возможность завершения российско-украинской войны. После встречи появилось очередное заявление Ван И, что без мирных переговоров между РФ и Украиной война не прекратится. В официальном сообщении о результатах визита китайцы сообщили, что Украина якобы полностью поддерживает позицию КНР по Тайваню.

Напоминаем, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможность начала мирных переговоров с участием РФ. Между тем в медиа выделили три основные претензии, которые Кремль может выдвинуть к украинцам.