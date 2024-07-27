Игнорировали радиосвязь: судно РФ нарушило территориальные воды Финляндии

Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной и Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.

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Российское научно-исследовательское судно "Михаил Казанский" нарушило территориальные воды Финляндии в Финском заливе. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на Министерство обороны страны.

В ведомстве сообщили, что российское судно нарушило морские границы Финляндии, войдя в территориальные воды страны в районе Хамина.

"Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной охраны, а также патрулем Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время этого российское судно сопровождал катер Береговой охраны Финляндии и пытался связаться с "Михаилом Казанским" радиосвязью, однако попытки не были успешными.

Пограничная охрана расследует происшествие как нарушение территориальных границ.

Напомним, что 18 июня сообщалось, что 3 десятка солдат КНДР пересекли границу с Северной Кореей. Из-за этого южнокорейские защитники вынуждены были сделать предупредительные выстрелы в воздух.

Также сообщалось, что в Беларуси переживают за безопасность на границе с Украиной, из-за чего решили построить две новые пограничные заставы — одну в Карповке, другую — в Свечке.