Ігнорували радіозв'язок: судно РФ порушило територіальні води Фінляндії

Перетин кордону було зафіксовано системами спостереження Прикордонної та Берегової охорони. Судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.

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Російське науково-дослідне судно "Михаил Казанский" порушило територіальні води Фінляндії у Фінській затоці. Про це пише фінське видання Yle з посиланням на Міністерство оборони країни.

У відомстві повідомили, що російське судно порушило морські кордони Фінляндії, увійшовши у територіальні води країни в районі Хаміна.

"Перетин кордону було зафіксовано системами спостереження Прикордонної охорони, а також патрулем Берегової охорони. Судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час цього російське судно супроводжував катер Берегової охорони Фінляндії і намагався зв'язатися з "Михаилом Казанским" радіозв'язком, проте спроби не були успішними.

Прикордонна охорона розслідує подію як порушення територіальних кордонів.

Нагадаємо, що 18 червня повідомлляося, що 3 десятки солдатів КНДР перетнули кордон з Північною Кореєю. Через це південнокорейські захисники змушені були зробити попереджувальні постріли в повітря.

Також повідомлляося, що у Білорусі переживають за безпеку на кордоні з Україною, через що вирішили збудувати дві нові прикордонні застави — одну в Карпівці, іншу — в Свічці.