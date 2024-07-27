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Світ

Ігнорували радіозв'язок: судно РФ порушило територіальні води Фінляндії

фінляндія, територіальні води, кордон, берегова охорона, судно рф
Судна РФ. Ілюстративне фото

Перетин кордону було зафіксовано системами спостереження Прикордонної та Берегової охорони. Судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.

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Російське науково-дослідне судно "Михаил Казанский" порушило територіальні води Фінляндії у Фінській затоці. Про це пише фінське видання Yle з посиланням на Міністерство оборони країни.

У відомстві повідомили, що російське судно порушило морські кордони Фінляндії, увійшовши у територіальні води країни в районі Хаміна.

"Перетин кордону було зафіксовано системами спостереження Прикордонної охорони, а також патрулем Берегової охорони. Судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час цього російське судно супроводжував катер Берегової охорони Фінляндії і намагався зв'язатися з "Михаилом Казанским" радіозв'язком, проте спроби не були успішними.

Прикордонна охорона розслідує подію як порушення територіальних кордонів.

Нагадаємо, що 18 червня повідомлляося, що 3 десятки солдатів КНДР перетнули кордон з Північною Кореєю. Через це південнокорейські захисники змушені були зробити попереджувальні постріли в повітря.

Також повідомлляося, що у Білорусі переживають за безпеку на кордоні з Україною, через що вирішили збудувати дві нові прикордонні застави — одну в Карпівці, іншу — в Свічці.