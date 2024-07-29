Содержало частицы чумы: французскому главе МВД отправили опасное письмо, — СМИ

По данным журналистов, в конверте, который предназначался для Жеральда Дарманена, был черный порошок. Специальное исследование показало, что он содержал незначительную часть чумы. При этом само письмо было написано в оскорбительной форме.

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Главе Министерства внутренних дел Франции Жеральду Дарманену прислали письмо, которое могло содержать частицы чумы. Об этом сообщили в местном издании Le Parisien.

По данным журналистов, внутри отправленного письма был специальный черный порошок. Проведенный тест показал незначительную положительную реакцию на возбудитель чумы.

Обнаружили необычный конверт в субботу в сортировочном центре Le Poste города Лонжив, Кот-д’Ор. Журналисты отметили, что письмо было написано в оскорбительной форме и адресовано специально французскому чиновнику.

Французская полиция технической и судебной экспертизы смогла провести исследование черного порошка, который содержался внутри конверта. Это было сделано с помощью специального подразделения ядерных, радиологических, биологических, химических и взрывчатых веществ (NRBC-E). В результате тесты показали, что там действительно была положительная реакция на чуму, хоть и незначительная.

Дальше содержимое письма отправили в Институт Пастера. Там проведут новые тесты, которые должны будут подтвердить или опровергнуть версию правоохранительных органов. Результаты будут готовы к концу понедельника.

При этом в префектуре Кот-д’Ор, добавляют журналисты, утверждают, что это может быть "ложноположительный результат".

Кто является отправителем письма и его возможные мотивы пока что не удалось установить.

Напомним, 18 марта сообщалось, что мужчина открыл электронное письмо от мошенников и потерял $150 тысяч. Теперь обманутый австралиец вынужден был начать все сначала, не имея перед выходом на пенсию никаких сбережений.