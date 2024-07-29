Містило частинки чуми: французькому главі МВС надіслали небезпечного листа, — ЗМІ

За даними журналістів, у конверті, який призначався для Жеральда Дарманена, був чорний порошок. Спеціальне дослідження показало, що він містив незначну частину чуми. При цьому сам лист було написано в образливій формі.

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Главі Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену надіслали лист, який міг містити частинки чуми. Про це повідомили в місцевому виданні Le Parisien.

За даними журналістів, усередині відправленого листа був спеціальний чорний порошок. Проведений тест показав незначну позитивну реакцію на збудник чуми.

Виявили незвичайний конверт у суботу в сортувальному центрі Le Poste міста Лонжів, Кот-д'Ор. Журналісти зазначили, що лист був написаний в образливій формі й адресований спеціально французькому чиновнику.

Французька поліція технічної та судової експертизи змогла провести дослідження чорного порошку, який містився всередині конверта. Це було зроблено за допомогою спеціального підрозділу ядерних, радіологічних, біологічних, хімічних і вибухових речовин (NRBC-E). У результаті тести показали, що там дійсно була позитивна реакція на чуму, хоч і незначна.

Далі вміст листа відправили до Інституту Пастера. Там проведуть нові тести, які повинні будуть підтвердити або спростувати версію правоохоронних органів. Результати будуть готові до кінця понеділка.

При цьому в префектурі Кот-д'Ор, додають журналісти, стверджують, що це може бути "хибнопозитивний результат".

Хто є відправником листа і його можливі мотиви поки що не вдалося встановити.

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що чоловік відкрив електронного листа від шахраїв і втратив $150 тисяч. Тепер ошуканий австралієць змушений був почати все спочатку, не маючи перед виходом на пенсію жодних заощаджень.