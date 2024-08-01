Трамп обвинил Харрис в использовании цвета кожи ради голосов избирателей: она отреагировала

По словам бывшего американского президента, его конкурентка ранее якобы считала себя индианкой, однако теперь "хочет, чтобы её знали как темнокожую". При этом Трамп несколько раз исказил имя оппонентки.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лишь недавно якобы начала "изображать из себя чернокожую", хотя ранее позиционировала себя как индианку. Такое мнение озвучил ее соперник на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп.

Отец Камалы Харрис является выходцем из Ямайки, а вот мать родом из Индии. Американский политик Дональд Трамп отметил, что ранее его оппонентка якобы позиционировала себя совершенно иначе.

"Я не знал, что она черная, пока она случайно не стала ею… Теперь она хочет, чтобы ее знали, как черную. Она всегда была индианкой… А потом сделала поворот и стала черным человеком", — заявил кандидат в президенты США от республиканцев.

Во время своего выступления он также несколько раз исказил имя Харрис и произносил его с ударением на втором слоге, хотя на английском оно должно стоять на первом — Кáмала.

Камала Харрис отреагировала на заявление Дональда Трампа

Ответ кандидата в президенты от Демократической партии не заставил себя ждать, передает CNN. Нынешний вице-президент США считает, что заявление ее конкурента о расовой принадлежности является старым шоу и демонстрирует раскол и неуважение.

"Сегодня мы получили еще одно напоминание. Сегодня днем Дональд Трамп выступил на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов, и это было то самое старое шоу — раскол и неуважение. Позвольте мне лишь сказать, что американский народ заслуживает лучшего", — заявила Камала Харрис.

Сейчас американскому народу необходим лидер, продолжает политик, который будет говорить правду и не реагировать на враждебность и гнев. Нужен президент, который будет понимать, что "наши различия не разделяют нас.

"Они являются важным источником нашей силы", — подытожила Камала Харрис.

Напомним, 31 июля сообщалось, что племянник Дональда Трампа объяснил, почему будет голосовать на выборах за Камалу Харрис. Сын покойного старшего брата экс-президента США Фред написал книгу, в которой рассказал о расизме Дональда Трампа и его пренебрежительном отношении к людям с инвалидностью. В штабе кандидата в президенты от республиканцев все тезисы опровергли.