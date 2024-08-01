Трамп звинуватив Гарріс у використанні кольору шкіри заради голосів виборців: вона відреагувала

За словами колишнього американського президента, його конкурентка раніше нібито вважала себе індіанкою, однак тепер "хоче, щоб її знали як темношкіру". При цьому Трамп кілька разів спотворив ім'я опонентки.

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Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс лише нещодавно нібито почала "вдавати з себе чорношкіру", хоча раніше позиціонувала себе як індіанку. Таку думку озвучив її суперник на виборах від Республіканської партії Дональд Трамп.

Батько Камали Гарріс є вихідцем з Ямайки, а от матiр родом з Індії. Американський політик Дональд Трамп зазначив, що раніше його опонентка нібито позиціонувала себе зовсім інакше.

"Я не знав, що вона чорна, поки вона випадково не стала нею... Тепер вона хоче, щоб її знали, як чорну. Вона завжди була індіанкою... А потім зробила поворот і стала чорною людиною", — заявив кандидат у президенти США від республіканців.

Під час свого виступу він також кілька разів спотворив ім'я Гарріс і вимовляв його з наголосом на другому складі, хоча англійською воно має стояти на першому — Кáмала.

Камала Гарріс відреагувала на заяву Дональда Трампа

Відповідь кандидатки в президенти від Демократичної партії не змусила на себе чекати, передає CNN. Нинішня віцепрезидентка США вважає, що заява її конкурента про расову приналежність є старим шоу і демонструє розкол та неповагу.

"Сьогодні ми отримали ще одне нагадування. Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу — розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще", — заявила Камала Гарріс.

Нині американському народу необхідний лідер, продовжує вона, який говоритиме правду і не реагуватиме на ворожість та гнів. Потрібен президент, який розумітиме, що "наші відмінності не розділяють нас.

"Вони є важливим джерелом нашої сили", — підсумувала Камала Гарріс.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що племінник Дональда Трампа пояснив, чому голосуватиме на виборах за Камалу Гарріс. Син покійного старшого брата експрезидента США Фред написав книжку, в якій розповів про расизм Дональда Трампа і його зневажливе ставлення до людей з інвалідністю. У штабі кандидата в президенти від республіканців усі тези спростували.