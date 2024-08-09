Британия построит радиолокационную станцию, чтобы следить за Китаем и РФ в космосе, — The Telegraph

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, эта станция также поможет защитить космические активы и увеличит осведомленность человечества о дальнем космосе.

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В Великобритании построят радиолокационную станцию, чтобы следить за действиями Китая и России в космосе, а также защитить важнейшие коммуникационные и навигационные сети Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.

"Радиолокационная станция для отслеживания спутников в космосе будет построена в Уэльсе, поскольку Королевские военно-воздушные силы готовятся противостоять "безрассудным" космическим угрозам со стороны Китая и России", — говорится в материале.

Местом расположения новейшей британской радиолокационной станции для отслеживания спутников дальнего радиуса действия выбрали казармы Кавдор в Пембрукшире, ранее известные как RAF Brawdy.

"Эта новая радиолокационная программа не только улучшит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет защитить наши космические активы вместе с нашими ближайшими партнерами", — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Почему Британия будет следить в космосе именно за Китаем и РФ

Как говорится в материале The Telegraph, за последнее десятилетие Китай превратился в космическую сверхдержаву, бросив вызов США. КНР запустила собственную спутниковую группировку, чтобы конкурировать с американской сетью GPS.

В 2023 году Китай осуществил 222 космических запуска, уступая лишь США.

В то же время Россия, по словам журналистов, представляет угрозу международному порядку в космосе, в частности из-за того, что запустила новое оружие, способное уничтожать спутники. Официальные лица Пентагона описали его, как "контркосмическое оружие".

Напомним, 5 августа в Российской Федерации заявили, что комплекс лазерного оружия "Пересвет" может ослеплять спутниковые системы разведки на орбитах, прикрывая таким образом стратегически важные военные объекты.