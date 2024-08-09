Британія побудує радіолокаційну станцію, щоб стежити за Китаєм та РФ у космосі, — The Telegraph

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, ця станція також допоможе захистити космічні активи та збільшить обізнаність людства про далекий космос.

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У Великобританії побудують радіолокаційну станцію, щоб стежити за діями Китаю та Росії у космосі, а також захистити найважливіші комунікаційні та навігаційні мережі Великої Британії. Про це пише The Telegraph.

"Радіолокаційна станція для відстеження супутників у космосі буде побудована в Уельсі, оскільки Королівські військово-повітряні сили готуються протистояти "безрозсудним" космічним загрозам з боку Китаю і Росії", — йдеться у матеріалі.

Місцем розташування новітньої британської радіолокаційної станції для відстеження супутників далекого радіусу дії обрали казарми Кавдор в Пембрукширі, раніше відомі як RAF Brawdy.

"Ця нова радіолокаційна програма не лише покращить нашу обізнаність про далекий космос, а й допоможе захистити наші космічні активи разом з нашими найближчими партнерами", — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Чому Британія стежитиме у космосі саме за Китаєм та РФ

Як йдеться у матеріалі The Telegraph, за останнє десятиліття Китай перетворився на космічну наддержаву, кинувши виклик США. КНР запустила власне супутникове угруповання, щоб конкурувати з американською мережею GPS.

У 2023 році Китай здійснив 222 космічні запуски, поступаючись лише США.

Водночас Росія, за словами журналістів, становить загрозу міжнародному порядку в космосі, зокрема через те, що запустила нову зброю, здатну знищувати супутники. Офіційні особи Пентагону описали її, як "контркосмічну зброю".

Нагадаємо, 5 серпня у Російській Федерації заявили, що комплекс лазерної зброї "Пересвет" може засліплювати супутникові системи розвідки на орбітах, прикриваючи таким чином стратегічно важливі військові об'єкти.