По словам представителя российской компании Сергея Куприянова, 9 августа был зафиксирован годовой пик биржевых цен и причиной этого могли стать бои в районе Суджи.

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События в Курской области привели к тому, что цены на природный и сжиженный природный газ выросли. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, несмотря на то, что на дворе все еще лето, возникли некоторые проблемы с газом. Причиной тому стал прорыв государственной границы, где четвертый день фиксируются серьезные бои.

"События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?" — заявил Сергей Куприянов.

Отдельно представитель российского "Газпрома" добавил, что существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли.

Аналитики якобы не исключают, что работы затянутся, как это фиксировалось в прошлом году, поэтому "повышательный тренд цен на газ продолжится".

Напомним, 9 августа сообщалось, что российские партизаны отчитались о прорыве в Курской области. В течение трех дней боевых действий Кремль потерял контроль над 3% Курской области. За это время "освобожденная" площадь могла вырасти с 250 кв. м до почти тысячи, заявили проукраинские партизаны из Легиона "Свобода России".

Также в CNN предположили, зачем Украина начала операцию в Курской области. По словам журналистов, перспектива окончания войны переговорами стала ближе, а потому обе стороны будут стараться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем начать диалог.