Власти выделили резервы ОМОНа: в Москве усилили меры безопасности из-за угрозы ДРГ, — росСМИ

Источники журналистов поделились, что в спецполках и Росгвардии делают ежедневные резервы из числа сотрудников на случай обострения ситуации в столице. Также полицейских призвали тщательнее следить за своим оружием.

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На территории Москвы было принято решение усилить меры безопасности. Связано это с угрозой проникновения диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Источники журналистов сообщают, что на территории российской столицы ведется постоянный мониторинг угроз, а в первом и втором спецполках, а также Росгвардии, сделаны ежедневные "резервы" из числа сотрудников.

"Ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в Москву и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием", — говорится в сообщении.

Также в медиа отметили, что руководство спецполка выпустило распоряжение, которое гласит, что новых сотрудников можно ставить на дежурство лишь в паре с опытными. При этом сотрудники спецполка дежурят вместе с экипажами ДПС.

Ко всему выше перечисленному сообщается, что в центре Москвы и вокруг Кремля было принято усилить охрану.

"Кроме того дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно сидят в резерве, на своей базе, на случай необходимости выезда и быстрого реагирования", — говорится в сообщении.

Власти Москвы, а также правоохранительные ведомства никак не комментировали возможное усиление мер безопасности в столице.

Напомним, 12 августа сообщалось, что в Москве сотрудники воинской части начали стрельбу в дворе, чтобы вернуть сбежавшего контрактника на службу. Один из участников инцидента в комментарии журналистам рассказал, что неизвестные мужчины сначала открыли огонь по асфальту, после чего начался допрос. Военнослужащего забрали в часть для выяснения обстоятельств, а его друга отпустили.

5 июля сообщалось, что в Москве задержали бабушку, которая писала "ГУР" на Лобном месте. Пенсионерка уже заявила, что стала жертвой мошенников. При этом она не сообщила, что ей обещали за акт вандализма.