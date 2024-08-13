Влада виділила резерви ОМОНу: у Москві посилили заходи безпеки через загрозу ДРГ, — росЗМІ

Джерела журналістів поділилися, що у спецполках і Росгвардії роблять щоденні резерви з-поміж співробітників на випадок загострення ситуації в столиці. Також поліцейських закликали ретельніше стежити за своєю зброєю.

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На території Москви було ухвалено рішення посилити заходи безпеки. Пов'язано це із загрозою проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Джерела журналістів повідомляють, що на території російської столиці ведуть постійний моніторинг загроз, а в першому і другому спецполках, а також у Росгвардії, зроблено щоденні "резерви" з числа співробітників.

"Ведеться постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп у Москву і Московську область. За словами джерел, поліцейських попереджено про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю", — йдеться в повідомленні.

Також у медіа зазначили, що керівництво спецполку випустило розпорядження, в якому зазначено, що нових співробітників можна ставити на чергування лише в парі з досвідченими. При цьому співробітники спецполку чергують разом з екіпажами ДПС.

До всього вище перерахованого повідомляється, що в центрі Москви і навколо Кремля було прийнято посилити охорону.

"Крім того, додатково співробітники спецполку та ОМОНу щоденно сидять у резерві, на своїй базі, на випадок необхідності виїзду та швидкого реагування", — йдеться в повідомленні.

Влада Москви, а також правоохоронні відомства жодним чином не коментували можливе посилення заходів безпеки в столиці.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що в Москві співробітники військової частини почали стрілянину на подвір'ї, щоб повернути контрактника-втікача на службу. Один з учасників інциденту в коментарі журналістам розповів, що невідомі чоловіки спочатку відкрили вогонь по асфальту, після чого почався допит. Військовослужбовця забрали в частину для з'ясування обставин, а його друга відпустили.

5 липня повідомлялося, що в Москві затримали бабусю, яка писала "ГУР" на Лобному місці. Пенсіонерка вже заявила, що стала жертвою шахраїв. При цьому вона не повідомила, що їй обіцяли за акт вандалізму.