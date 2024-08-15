В Африке новая вспышка оспы обезьян: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

В международной организации не исключают, что вирус перекинется на другие континенты. Новый штамм вируса передается половым путем и уже убил в этом году более полутысячи человек.

Related video

Из-за новой вспышки оспы обезьян в Конго объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, как известно из пресс-релиза от 14 августа.

"Появление нового класса оспы обезьян, его быстрое распространение в восточной ДРК и сообщения о случаях в нескольких соседних странах вызывают большое беспокойство", — подчеркнул он.

В ВОЗ не исключают, что вспышка может распространиться и за пределами Африки. На континенте распространяется новый штамм вируса, который передается половым путем.

Оспу обезьян впервые обнаружили у людей в 1970 году в Конго. Болезнь считается эндемичной для стран Центральной и Западной Африки. В июле 2022 года фиксировали вспышку, ведь вирус распространялся через половые контакты в странах, где ранее не был зафиксирован. Однако в мае 2023 года чрезвычайную ситуацию объявили завершенной, потому что количество случаев длительное время снижалось.

В 2023 году количество зарегистрированных случаев значительно возросло. Однако в этом году уже зарегистрировали больше случаев, чем в прошлом году. Речь идет о более 15600 случаев и 537 смертей. Сейчас есть две одобренные ВОЗ вакцины, которые используются против оспы обезьян.

ВОЗ выделила 1,45 миллиона долларов из фонда на случай чрезвычайных ситуаций на "немедленное расширение масштабов". В целом потребность в финансировании в организации оценили в 15 миллионов долларов.

В The New York Times уточнили, что случаи заражения оспой обезьян в целом были зарегистрированы в 13 странах.

Оспа обезьян вызывает:

лихорадку;

респираторные симптомы;

боли в мышцах;

увеличение лимфатических узлов;

сыпь на руках, ногах, груди, рту или половых органах.

Ранее вирус распространялся в основном через потребление зараженного мяса, а также тесный контакт с зараженными животными и людьми. Большинство смертей были среди детей, которые уже страдали от недоедания или других заболеваний (например, холера, корь и полиомиелит).

Напомним, Украина отправила в Газу тысячу тонн муки, из которой будут изготавливать хлеб для 100 тысяч человек. В ближайшее время планируется поставка еще 6000 тонн.

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу так радовался за своего спортсмена, что у него остановилось сердце. Двое медиков, которые находились поблизости, быстро бросились на помощь и спасли мужчине жизнь.