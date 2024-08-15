В Африці новий спалах віспи мавп: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

У міжнародній організації не виключають, що вірус перекинеться на інші континенти. Новий штам вірусу передається статевим шляхом і вже вбив цього року понад півтисячі людей.

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Через новий спалах віспи мавп у Конго оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я міжнародного значення. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, як відомо з пресрелізу від 14 серпня.

"Поява нового класу віспи мавп, його швидке поширення у східній ДРК та повідомлення про випадки в кількох сусідніх країнах викликають велике занепокоєння", — підкреслив він.

У ВООЗ не виключають, що спалах може поширитись й за межами Африки. На континенті поширюється новий штам вірусу, який передається статевим шляхом.

Віспу мавп вперше виявили у людей в ​​1970 році у Конго. Хвороба вважається ендемічною для країн Центральної та Західної Африки. У липні 2022 року фіксували спалах, адже вірус поширювався через статеві контакти у країнах, де раніше не був зафіксований. Однак у травні 2023 року надзвичайну ситуацію оголосили завершеною, бо кількість випадків тривалий час знижувалась.

У 2023 році кількість зареєстрованих випадків значно зросла. Однак цьогоріч вже зареєстрували більше випадків, ніж минулого року. Йдеться про понад 15600 випадків та 537 смертей. Наразі є дві схвалені ВООЗ вакцини, які використовуються проти віспи мавп.

ВООЗ виділила 1,45 мільйона доларів з фонду на випадок надзвичайних ситуацій на "негайне розширення масштабів". Загалом потребу у фінансуванні в організації оцінили у 15 мільйонів доларів.

У The New York Times уточнили, що випадки зараження віспою мавп загалом були зареєстровані у 13 країнах.

Віспа мавп викликає:

лихоманку;

респіраторні симптоми;

болі в м’язах;

збільшення лімфатичних вузлів;

висип на руках, ногах, грудях, роті або статевих органах.

Раніше вірус поширювався в основному через споживання зараженого м'яса, а також тісний контакт із зараженими тваринами та людьми. Більшість смертей були серед дітей, які вже страждали від недоїдання або інших захворювань (наприклад, холера, кір і поліомієліт).

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