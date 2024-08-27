Российский Сочи "утонул": затопило улицы, больницу и концерт Стаса Михайлова

Вечером 26 августа в Сочи и Адлере несколько часов шел мощный ливень. Сильно затопило несколько улиц и федеральную трассу.

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В России затопило курортные города Адлер и Сочи в Краснодарском крае. На некоторых улицах случился настолько масштабный потоп, что машины полностью скрылись под водой. Об этом сообщает росСМИ Mash.

Сообщается, что ливнем затопило главную улицу в центре Сочи-Навагинскую. Вода заходила в подъезды домов и подтопила несколько супермаркетов на первых этажах зданий.

Потоп в российском Сочи

Также в соцсетях появилось видео, на котором видно, как поток ворвался на первый этаж центральной больницы Сочи.

И затопило концертный зал, где должен был пройти юбилейный концерт Стаса Михайлова (в честь его 55-летия). Из-за мощных осадков вода полилась прямо на голову зрителям первых рядов партера. Водопад хлынул с крыши.

Потоп в российском Сочи

"Основной грозовой фронт прошел. Сейчас местами в Сочи наблюдается незначительный дождь. Наибольшее количество осадков выпало в Адлерском и Хостинском районах. Вода на городских территориях и проезжей части ушла естественным путем", — отчитались местные власти.

Потоп в российском Сочи

Также сообщается, что на одной из горных дорог сошел оползень. А самолеты отправили на другие аэродромы: в Грозном и Минеральных водах.

По данным синоптиков, дожди возможны в Сочи и сегодня.

Напомним, пока Краснодарский край РФ топит, в Ростовской области продолжается пожар на НПЗ в городе Пролетарске. Нефтебаза горит уже девятые сутки. Также случился пожар, уничтоживший целую улицу в городе. Местные власти не связывают этот пожар с пылающим НПЗ.