Російське Сочі "потонуло": затопило вулиці, лікарню і концерт Стаса Михайлова

Увечері 26 серпня в Сочі й Адлері кілька годин йшла потужна злива. Сильно затопило кілька вулиць і федеральну трасу.

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У Росії затопило курортні міста Адлер і Сочі в Краснодарському краї. На деяких вулицях стався настільки масштабний потоп, що машини повністю зникли під водою. Про це повідомляє росЗМІ Mash.

Повідомляється, що зливою затопило головну вулицю в центрі Сочі — Навагінську. Вода заходила в під'їзди будинків і підтопила кілька супермаркетів на перших поверхах будівель.

Потоп у російському Сочі

Також у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як потік увірвався на перший поверх центральної лікарні Сочі.

Затопило концертний зал, де мав відбутися ювілейний концерт Стаса Михайлова (на честь його 55-річчя). Через потужні опади вода полилася просто на голови глядачам перших рядів партеру. Водоспад хлинув із даху.

Потоп у російському Сочі

"Основний грозовий фронт пройшов. Зараз місцями в Сочі спостерігається незначний дощ. Найбільша кількість опадів випала в Адлерському і Хостинському районах. Вода на міських територіях і проїжджій частині пішла природним шляхом", — відзвітувала місцева влада.

Потоп у російському Сочі

Також повідомляється, що на одній із гірських доріг зійшов зсув ґрунту. А літаки відправили на інші аеродроми: у Грозному та Мінеральних водах.

За даними синоптиків, дощі можливі в Сочі й сьогодні.

Нагадаємо, поки Краснодарський край РФ топить, у Ростовській області триває пожежа на НПЗ у місті Пролетарську. Нафтобаза горить уже дев'яту добу. Також сталася пожежа, яка знищила цілу вулицю в місті. Місцева влада не пов'язує цю пожежу з НПЗ.