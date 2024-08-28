Удары по НПЗ работают: пилоты российского лоукостера жалуются на нехватку топлива

Пилоты российской "Победы" рассказали о страхе не дотянуть до полосы из-за экономии топлива в авиакомпании.

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Пилоты известного российского лоукостера "Победа" жалуются на критическую нехватку топлива. Один из них на условиях анонимности сообщил, что руководство летной службы авиакомпании стало требовать летать с "минимальным количеством топлива". Чем снизило уровень безопасности полетов в угоду экономическим показателям, за которые каждые полгода топ-менеджеры получают огромные премии. В авиакомпании все отрицают, а в комментариях напоминают, что ударов по НПЗ становится все больше. Сообщение появилось в Telegram-канале "Авиаторщина", который специализируется на новостях и инсайдерской информации российской авиации.

По словам автора жалобы, на стоянках в аэропортах вылета после заправки порой появляются сообщения о нехватке или использовании резервного топлива, которое требуется для ухода на запасной аэродром. В таких случаях пилотов попросили проверять все точки в бортовом компьютере. При этом расчет делается по самым коротким схемам, которые никогда не используются, а при вводе в компьютер стандартной схемы захода на посадку топлива уже не хватает, уверяет летчик.

Он утверждает, что руководство рассчитывает на очень прямые маршруты, которые маловероятны и которые авиадиспетчеры разрешают редко.

В летнее время это особенно актуально, потому что пилотам нужно обходить опасные метеоявления. Проблему усугубляют неверные данные по ветру в расчетах — из-за санкций нет возможности загрузить фактический ветер по маршруту. В итоге расход топлива в большинстве случаев не совпадает с фактическим.

Также пилот "Победы" пожаловался, что многие командиры боятся запросить дополнительное топливо из-за "жесткого прессинга" за это. В случае внесения изменений от пилотов требуют объяснений. А за регулярные изменения или невыполнение рекомендации "летать строго по расчетам" их вызывают в офис, где с пристрастием спрашивают знание документов наизусть.

В итоге пилоты предпочитают молчать и летать с риском для жизни.

"Так как не знаешь, хватит топлива сегодня или нет", — сообщил пилот.

"Любой режим "ковер" вынудит экипажи заявить MayDay Fuel, так как топлива буквально на 30 минут. А куда вы посадите столько самолетов одновременно? Лично я испытал на себе такое", — заявил автор жалобы.

По его словам, у пилотов "Победы" постоянно высокий уровень стресса, что, конечно, влияет на качество полетов. Он отметил, что многие командиры уже уволились, но вторые пилоты держаться за работу, которой стало значительно меньше из-за санкций и продолжают летать.

Еще один пилот подтвердил переданную информацию и заявил, что в "Победе" переливы топлива считают уже от 50 кг.

В лоукостере поспешили опровергнуть заявление пилота и назвали информацию фейком.

Напомним, в 2023 году сообщалось, что самолеты российского "Аэрофлота" будут летать с деактивированными тормозами из-за того, что устранить их неисправность без зарубежных комплектующих не могут.