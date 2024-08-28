Удари по НПЗ працюють: пілоти російського лоукостера скаржаться на брак палива

Пілоти російської "Победы" розповіли про страх не дотягнути до смуги через економію палива в авіакомпанії.

Related video

Пілоти відомого російського лоукостера "Победа" скаржаться на критичну нестачу палива. Один із них на умовах анонімності повідомив, що керівництво льотної служби авіакомпанії стало вимагати літати з "мінімальною кількістю палива". Чим знизило рівень безпеки польотів на догоду економічним показникам, за які кожні пів року топменеджери отримують величезні премії. В авіакомпанії все заперечують, а в коментарях нагадують, що ударів по НПЗ стає дедалі більше. Повідомлення з'явилося в Telegram-каналі "Авиаторщина", який спеціалізується на новинах та інсайдерській інформації російської авіації.

За словами автора скарги, на стоянках в аеропортах вильоту після заправки часом з'являються повідомлення про нестачу або використання резервного пального, яке потрібне для відходу на запасний аеродром. У таких випадках пілотів попросили перевіряти всі точки в бортовому комп'ютері. При цьому розрахунок робиться за найкоротшими схемами, які ніколи не використовуються, а при введенні в комп'ютер стандартної схеми заходу на посадку палива вже не вистачає, запевняє льотчик.

Він стверджує, що керівництво розраховує на дуже прямі маршрути, які малоймовірні і які авіадиспетчери дозволяють рідко.

У літню пору це особливо актуально, тому що пілотам потрібно обходити небезпечні метеопрояви. Проблему поглиблюють неправильні дані щодо вітру в розрахунках — через санкції немає можливості завантажити фактичний вітер за маршрутом. У підсумку витрата палива в більшості випадків не збігається з фактичною.

Також пілот "Победы" поскаржився, що багато командирів бояться запросити додаткове пальне через "жорсткий пресинг" за це. У разі внесення змін від пілотів вимагають пояснень. А за регулярні зміни або невиконання рекомендації "літати строго за розрахунками" їх викликають до офісу, де з пристрастю запитують знання документів напам'ять.

У підсумку пілоти воліють мовчати і літати з ризиком для життя.

"Бо не знаєш, вистачить палива сьогодні чи ні", — повідомив пілот.

"Будь-який режим "килим" змусить екіпажі заявити MayDay Fuel, оскільки палива буквально на 30 хвилин. А куди ви посадите стільки літаків одночасно? Особисто я випробував на собі таке", — заявив автор скарги.

За його словами, у пілотів "Победы" постійно високий рівень стресу, що, звісно, впливає на якість польотів. Він зазначив, що багато командирів уже звільнилися, але другі пілоти тримаються за роботу, якої стало значно менше через санкції, і продовжують літати.

Ще один пілот підтвердив передану інформацію і заявив, що в "Победе" переливи палива рахують уже від 50 кг.

У лоукостері поспішили спростувати заяву пілота і назвали інформацію фейком.

Нагадаємо, 2023 року повідомлялося, що літаки російського "Аерофлоту" літатимуть із деактивованими гальмами через те, що усунути їхню несправність без закордонних комплектуючих не можуть.