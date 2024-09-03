Глобальное потепление бьет по больному: Южная Корея может остаться без кимчи

Пекинская капуста, основа для острого блюда кимчи, традиционного для КНДР и Южной Кореи, не растет в теплом климате.

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Знаменитое корейское блюдо кимчи может стать жертвой изменения климата: ученые, фермеры и производители утверждают, что качество и количество китайской, — у нас ее называют пекинской, — капусты, из которой готовят кимчи, страдает из-за повышения температуры. Об этом пишет Reuters.

Пекинская капуста прекрасно себя чувствует в прохладном климате и обычно выращивается в горных районах, где температура в течение ключевого летнего сезона роста редко поднималась выше 25 градусов по Цельсию.

Исследования показывают, что более теплая погода, вызванная изменением климата, теперь угрожает этим культурам настолько, что в один прекрасный день Южная Корея может оказаться не в состоянии выращивать капусту из-за усиливающейся жары.

Капустные поля в горах Фото: The Asahi Shimbun

"Мы надеемся, что эти прогнозы не сбудутся. Но пекинская капуста любит расти в прохладном климате и приспосабливается к очень узкому диапазону температур. Оптимальная температура — от 18 до 21 градуса по Цельсию", — сказал фитопатолог и вирусолог Ли Ен Гю.

На полях и на кухнях — как коммерческих, так и домашних — фермеры и производители кимчи уже чувствуют перемены.

Острое, ферментированное кимчи готовят из других овощей, таких как редис, огурец и зеленый лук, но самым популярным блюдом остается блюдо на основе капусты.

Описывая воздействие высоких температур на овощ, Ли Ха Ен, имеющая звание мастера кимчи от Министерства сельского хозяйства, сказала, что сердцевина капусты "портится, а корень становится мягким".

"Если так будет продолжаться, то летом нам, возможно, придется отказаться от кимчи из капусты", — сказала Ли.

Фабрика по приготовлению кимчи

По данным государственного статистического агентства, площадь посевов капусты в прошлом году составила менее половины от показателя 20 лет назад: 3995 гектаров по сравнению с 8796 гектарами.

По данным Управления по развитию сельских районов, государственного аналитического центра по сельскому хозяйству, сценарии изменения климата прогнозируют, что в ближайшие 25 лет площадь сельскохозяйственных угодий резко сократится и составит всего 44 гектара, а к 2090 году в высокогорье капуста не будет выращиваться вообще.

Исследователи называют причинами потери урожая высокие температуры, непредсказуемые сильные дожди и вредителей, с которыми становится сложнее бороться в более теплое и продолжительное лето.

Грибковая инфекция, вызывающая увядание растений, также представляет особую проблему для фермеров, поскольку она проявляется только непосредственно перед сбором урожая.

Изменение климата усугубляет проблемы, с которыми сталкивается индустрия кимчи в Южной Корее, которая и так сталкивается с проблемой более дешевого импорта из Китая, который в основном подают в ресторанах.

Приготовление кимчи дома

Опубликованные в понедельник таможенные данные показали, что импорт кимчи по состоянию на конец июля вырос на 6,9% до 98,5 млн долларов США в этом году, причем почти вся сумма поступила из Китая, что является самым высоким показателем за этот период.

До сих пор правительство полагалось на огромные хранилища с контролируемым климатом, чтобы предотвратить скачки цен и дефицит. Ученые также спешат разработать сорта сельскохозяйственных культур, которые могут расти в более теплом климате и которые более устойчивы к большим колебаниям осадков и инфекциям.

Однако фермеры, такие как 71-летний Ким Си-гап, всю жизнь проработавший на капустных полях восточного региона Каннын, опасаются, что выращивание этих сортов обойдется дороже, а их вкус будет не совсем таким, как у других.

"Когда мы увидели сообщения о том, что наступит время, когда в Корее мы больше не сможем выращивать капусту, это было, с одной стороны, шокирующим, но в то же время и печальным. Кимчи — это то, без чего мы нее можем представить наш стол. Что мы будем делать, если это произойдет?", — сказал Ким.

Напомним, ранее Фокус писал рецепт кимчи, этого традиционного корейского блюда. Обычно для заготовки кимчи после сбора урожая собирается вся семья и может переработать не менее 60 кочанов.