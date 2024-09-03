Глобальне потепління б'є по чутливому: Південна Корея може залишитися без кімчі

Пекінська капуста, основа для гострої страви кімчі, традиційної для КНДР і Південної Кореї, не росте в теплому кліматі.

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Знаменита корейська страва кімчі може стати жертвою зміни клімату: науковці, фермери та виробники стверджують, що якість і кількість китайської, — у нас її називають пекінською, — капусти, з якої готують кімчі, страждає через підвищення температури. Про це пише Reuters.

Пекінська капуста прекрасно почувається в прохолодному кліматі і зазвичай вирощується в гірських районах, де температура протягом ключового літнього сезону зростання рідко піднімалася вище 25 градусів за Цельсієм.

Дослідження показують, що тепліша погода, спричинена зміною клімату, тепер загрожує цим культурам настільки, що одного чудового дня Південна Корея може виявитися не в змозі вирощувати капусту через посилення спеки.

Капустяні поля в горах Фото: The Asahi Shimbun

"Ми сподіваємося, що ці прогнози не справдяться. Але пекінська капуста любить рости в прохолодному кліматі і пристосовується до дуже вузького діапазону температур. Оптимальна температура — від 18 до 21 градуса за Цельсієм", — сказав фітопатолог і вірусолог Лі Ен Гю.

На полях і на кухнях — як комерційних, так і домашніх — фермери та виробники кімчі вже відчувають зміни.

Гостре, ферментоване кімчі готують з інших овочів, як-от редис, огірок і зелена цибуля, але найпопулярнішою стравою залишається страва на основі капусти.

Описуючи вплив високих температур на овоч, Лі Ха Ен, яка має звання майстра кімчі від Міністерства сільського господарства, сказала, що серцевина капусти "псується, а корінь стає м'яким".

"Якщо так триватиме, то влітку нам, можливо, доведеться відмовитися від кімчі з капусти", — сказала Лі.

Фабрика з приготування кімчі

За даними державного статистичного агентства, площа посівів капусти торік становила менше половини від показника 20 років тому: 3 995 гектарів порівняно з 8 796 гектарами.

За даними Управління з розвитку сільських районів, державного аналітичного центру з сільського господарства, сценарії зміни клімату прогнозують, що в найближчі 25 років площа сільськогосподарських угідь різко скоротиться і становитиме лише 44 гектари, а до 2090 року у високогір'ї капуста не вирощуватиметься взагалі.

Дослідники називають причинами втрати врожаю високі температури, непередбачувані сильні дощі та шкідників, з якими стає складніше боротися в більш тепле і тривале літо.

Грибкова інфекція, що спричиняє в'янення рослин, також представляє особливу проблему для фермерів, оскільки вона проявляється тільки безпосередньо перед збиранням врожаю.

Зміна клімату посилює проблеми, з якими стикається індустрія кімчі в Південній Кореї, яка і так стикається з проблемою дешевшого імпорту з Китаю, який здебільшого подають у ресторанах.

Приготування кімчі вдома

Опубліковані в понеділок митні дані показали, що імпорт кімчі станом на кінець липня зріс на 6,9% до 98,5 млн доларів США цього року, причому майже вся сума надійшла з Китаю, що є найвищим показником за цей період.

Досі уряд покладався на величезні сховища з контрольованим кліматом, щоб запобігти стрибкам цін і дефіциту. Науковці також поспішають розробити сорти сільськогосподарських культур, які можуть рости в теплішому кліматі та які є більш стійкими до більших коливань опадів та інфекцій.

Однак фермери, як-от 71-річний Кім Сі-гап, який усе життя пропрацював на капустяних полях східного регіону Каннин, побоюються, що вирощування цих сортів обійдеться дорожче, а їхній смак буде не зовсім таким, як у інших.

"Коли ми побачили повідомлення про те, що настане час, коли в Кореї ми більше не зможемо вирощувати капусту, це було, з одного боку, шоком, але водночас і сумним. Кімчі — це те, без чого ми не можемо уявити наш стіл. Що ми будемо робити, якщо це станеться?", — сказав Кім.

Нагадаємо, раніше Фокус писав рецепт кімчі, цієї традиційної корейської страви. Зазвичай для заготівлі кімчі після збору врожаю збирається вся сім'я і може переробити щонайменше 60 качанів.