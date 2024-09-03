Готовят новый обменный фонд: в РФ до 2025 года посадили французского политолога, — СМИ

Политолога и консультанта швейцарской НКО "Гуманитарный диалог" Лорана Винатье задержали в Москве еще 6 июня и обвинили в том, что не исполнил закон об "иноагентах". Теперь ему продлили арест до 2025 года.

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Замоскворецкий суд Москвы на пять месяцев продлил арест гражданина Франции Лорана Винатье, журналиста и консультанта некоммерческой организации "Гуманитарный диалог", арестованного в начале июня по обвинению в "сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации" без регистрации в качестве "иностранного агента". Об этом пишет Rfi.

Ранее Винатье признал свою вину, заявив, что не намерен препятствовать следствию. Он сказал, что не знал, что для своей работы должен был сам позаботиться о своем включении в реестр "иноагентов". Данные, которые изучал Винатье, не относились к секретным.

Президент и МИД Франции требовали освобождения Винатье, называв причины его задержания "произвольными".

Адвокат Алексей Синицын просил изменить меру пресечения Винатье. Защитник утверждал, что заключать француза под стражу нет причин: следственные действия окончены, воспрепятствовать им и повлиять на свидетелей подзащитный не сможет. Супруга француза, россиянка, готова предоставить свое жилье для отбывания им домашнего ареста. Также приговор просили смягчить, потому что у Винатье есть несовершеннолетние дети, один из которых — с инвалидностью.

Но суд оставил гражданина Франции Лорана Винатье под стражей до 21 февраля 2025 года. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело Лорана Винатье

Лоран Винатье — доктор политических наук, автор ряда научных статей и четырех книг, сотрудник Центра гуманитарного диалога, базирующегося в Женеве. Он специализируется на России, Чечне, Кавказе и Центральной Азии. Ранее Винатье работал с НАТО и Международным комитетом Красного Креста.

Лоран Винатье в июне 2024 года Фото: ТАСС

ФСБ обвиняет Лорана Винатье в сборе неких "сведений военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности" РФ. В ФСБ утверждают, что французский политолог "в ходе своих визитов в Москву установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими". В СК РФ отметили, что эти сведения, при их получении иностранными источниками, могут быть использованы против безопасности государства. Также там заявили, что Винатье "в ходе допроса признал вину в полном объеме".

Дело Винатье было вторым в России случаем задержания человека из-за того, что он сам не донес в Минюст РФ на себя как на "иностранного агента". Первой задержанной по такому обвинению была журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева, которую обменяли на российских шпионов и хакеров, а также киллера Красикова в начале августа.

Фокус писал об обмене заключенными между РФ, США и некоторыми европейскими странами.