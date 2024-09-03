Готують новий обмінний фонд: у РФ до 2025 року посадили французького політолога, — ЗМІ

Політолога й консультанта швейцарської НКО "Гуманітарний діалог" Лорана Вінатьє затримали в Москві ще 6 червня і звинуватили в тому, що не виконав закон про "іноагентів". Тепер йому продовжили арешт до 2025 року.

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Замоскворецький суд Москви на п'ять місяців продовжив арешт громадянина Франції Лорана Вінатьє, журналіста і консультанта некомерційної організації "Гуманітарний діалог", заарештованого на початку червня за обвинуваченням у "зборі відомостей у сфері військової і військово-технічної діяльності Російської Федерації" без реєстрації як "іноземного агента". Про це пише Rfi.

Раніше Вінатьє визнав свою провину, заявивши, що не має наміру перешкоджати слідству. Він сказав, що не знав, що для своєї роботи мав сам подбати про своє включення до реєстру "іноагентів". Дані, які вивчав Вінатьє, не належали до секретних.

Президент і МЗС Франції вимагали звільнення Вінатьє, називаючи причини його затримання "довільними".

Адвокат Олексій Сініцин просив змінити запобіжний захід Вінатьє. Захисник стверджував, що брати француза під варту немає причин: слідчі дії закінчено, перешкодити їм і вплинути на свідків підзахисний не зможе. Дружина француза, росіянка, готова надати своє житло для відбування ним домашнього арешту. Також вирок просили пом'якшити, бо у Вінатьє є неповнолітні діти, один із яких — з інвалідністю.

Але суд залишив громадянина Франції Лорана Вінатьє під вартою до 21 лютого 2025-го. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Справа Лорана Вінатьє

Лоран Вінатьє — доктор політичних наук, автор низки наукових статей і чотирьох книг, співробітник Центру гуманітарного діалогу, що базується в Женеві. Він спеціалізується на Росії, Чечні, Кавказі та Центральній Азії. Раніше Вінатьє працював з НАТО і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Лоран Вінатьє в червні 2024 року Фото: ТАСС

ФСБ звинувачує Лорана Вінатьє у зборі якихось "відомостей військового і військово-технічного характеру, які можуть бути використані іноземними спецслужбами на шкоду безпеці" РФ. У ФСБ стверджують, що французький політолог "під час своїх візитів до Москви встановив численні контакти з представниками експертної та наукової спільноти (політологи, соціологи, економісти, військові експерти тощо), а також державними службовцями". У СК РФ зазначили, що ці відомості, в разі їхнього отримання іноземними джерелами, можуть бути використані проти безпеки держави. Також там заявили, що Вінатьє "під час допиту визнав провину в повному обсязі".

Справа Вінатьє була другим у Росії випадком затримання людини через те, що вона сама не донесла в Мін'юст РФ на себе як на "іноземного агента". Першою затриманою за таким обвинуваченням була журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева, яку обміняли на російських шпигунів і хакерів, а також кілера Красикова на початку серпня.

Фокус писав про обмін ув'язненими між РФ, США і деякими європейськими країнами.