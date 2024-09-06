Решил превзойти Моссад и ЦРУ: Ким Чен Ын создает новый шпионский центр

Внутри здания они планируют установить системы распознавания лиц и отпечатков пальцев, картридеры для подъезда и интеллектуальные устройства видеонаблюдения, тогда как снаружи здания планируют развернуть электронные ограждения с датчиками сердцебиения.

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В Северной Корее Ким Чен Ын запускает новый шпионский центр стоимостью 132 миллиона долларов, чтобы усилить слежку за своим населением и своими врагами. Об этом пишет Daily Star.

Отмечается, что лидер страны не доверяет не только странам Запада, но и решил тщательнее отслеживать врагов внутри страны. Он потратил около 132 миллионов долларов на новый высокотехнологичный объект, одновременно увеличив шпионаж за собственными людьми примерно на 50%.

По словам источника, новое здание будет "восьмиэтажным" и будет занимать площадь около 20 000 квадратных метров площади.

"Страна стремится превзойти "израильский Моссад" и "американское ЦРУ" с точки зрения того, чтобы быть лучшей в мире в шпионаже", — говорит источник.

Эксперты по сбору разведданных за рубежом и местной и зарубежной цифровой деятельности, техники, исследователи и командиры будут использовать офис, где также будут секретные комнаты для встреч и комнаты стратегического планирования для важных командиров.

Внутри здания они планируют установить системы распознавания лица и отпечатков пальцев, картридеры для подъезда и интеллектуальные устройства видеонаблюдения, тогда как снаружи здания планируют развернуть электронные ограждения и стены и датчики сердцебиения".

Издание утверждает, что средства на строительство сайта будут поступать из специального бюджета, который состоит из неиспользованных государственных бюджетов плюс "неофициальные средства, собранные за рубежом".

Предполагается, что строительство завершится до конца 2026 года.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын приказал казнить 30 чиновников, которые не предотвратили наводнение в КНДР. Должностных лиц в пострадавшем от наводнения районе казнили в конце августа за жертвы, "которых можно было избежать".