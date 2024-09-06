Вирішив перевершити Моссад та ЦРУ: Кім Чен Ин створює новий шпигунський центр

Всередині будівлі вони планують встановити системи розпізнавання обличчя та відбитків пальців, картрідери для під’їзду та інтелектуальні пристрої відеоспостереження, тоді як зовні будівлі планують розгорнути електронні огорожі з датчиками серцебиття.

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В Північній Кореї Кім Чен Ин запускає новий шпигунський центр вартістю 132 мільйони доларів, щоб посилити стеження за своїм населенням і своїми ворогами. Про це пише Daily Star.

Зазначається, що лідер країни не довіряє не тільки країнам Заходу, а й вирішив ретельніше відстежувати ворогів всередині країни. Він витратив майже 132 мільйони доларів на новий високотехнологічний об’єкт, одночасно збільшивши шпигування за власними людьми приблизно на 50%.

За словами джерела, нова будівля буде "восьмиповерховою" і займатиме площу приблизно 20 000 квадратних метрів площі.

"Країна прагне перевершити "ізраїльський Моссад" і "американське ЦРУ" з точки зору того, щоб бути найкращою в світі у шпигунстві", — каже джерело.

Експерти зі збору розвідданих за кордоном і місцевої та закордонної цифрової діяльності, техніки, дослідники та командири використовуватимуть офіс, де також будуть секретні кімнати для зустрічей і кімнати стратегічного планування для важливих командирів.

Всередині будівлі вони планують встановити системи розпізнавання обличчя та відбитків пальців, картрідери для під’їзду та інтелектуальні пристрої відеоспостереження, тоді як зовні будівлі планують розгорнути електронні огорожі та стіни і датчики серцебиття".

Видання стверджує, що кошти на будівництво сайту будуть надходити зі спеціального бюджету, який складається з невикористаних державних бюджетів плюс "неофіційні кошти, зібрані за кордоном".

Передбачається, що будівництво завершиться до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що раніше Кім Чен Ин наказав стратити 30 чиновників, які не запобігли повені в КНДР. Посадових осіб у постраждалому від повені районі стратили наприкінці серпня за жертви, "яких можна було уникнути".