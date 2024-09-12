Письмо Эйнштейна Рузвельту о планах Германии разработать атомную бомбу продали за 4 млн долларов

Физик написал письмо американскому президенту 2 августа 1939 года — за месяц до того, как Третий рейх начал Вторую мировую войну.

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Письмо лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна, в котором он предупреждает тогдашнего президента США Франклина Рузвельта о ядерных разработках нацистской Германии, продали на аукционе Christie's за 3 млн 992 тыс. долларов. Имя покупателя неизвестно. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В письме из двух листов физик вместе с коллегой Лео Силардом пишет 32-му президенту США, что Германия может создать "чрезвычайно мощные бомбы". Эйнштейн призывает Рузвельта начать аналогичные исследования в США.

"Недавние работы в области ядерной физики сделали возможным превращение урана в новый и важный источник энергии. Новые эксперименты, проведенные Э. Ферми и Л. Силардом, о которых мне сообщили в рукописи, делают вероятным, что можно будет запустить цепную реакцию в большой массе урана и таким образом высвободить значительное количество энергии. Менее определенной, но такой, о которой следует помнить, является возможность использования таких цепных реакций для создания чрезвычайно мощных бомб. Такие бомбы могут быть слишком тяжелыми для транспортировки самолетом, но не слишком тяжелыми для перевозки кораблем, и одна бомба, взорванная в порту, вполне может уничтожить порт вместе с прилегающей территорией", — писал ученый.

Письмо Эйнштейна об угрозе создания Германией атомной бомбы Фото: Christieʼs Письмо Эйнштейна об угрозе создания Германией атомной бомбы Фото: Christieʼs

Вскоре после этого Рузвельт основал Урановый комитет, который стал предшественником Манхэттенского проекта, возглавляемого Робертом Оппенгеймером, известным как "отец атомной бомбы".

Письмо было написано 2 августа 1939 года — за месяц до того, как Третий рейх начал Вторую мировую войну.

Стоит отметить, что оригинал письма хранится в президентской библиотеке в Нью-Йорке. Эйнштейн надиктовал его на немецком, а затем Лео Силард перевел послание на английский.

Проданный лот — это вторая и более короткая версия письма, в которой нет рекомендаций физиков по поддержке ядерных исследований. Ее предыдущим владельцем был соучредитель Microsoft Пол Аллен. В 2002 году он приобрел письмо у издателя и политика Малкольма Форбса за 2,1 млн долларов. На тот момент это был самый дорогой исторический документ XX века, который продали за более чем один миллион долларов. Форбс купил это письмо у Лео Силарда, который и сохранил более короткую версию.

Аукционный дом назвал его "одним из самых важных писем, когда-либо написанных Эйнштейном".

Напомним, в Великобритании выставили на аукцион "уютный ядерный бункер", в котором не хватает одной жизненно важной вещи.

В США с молотка может уйти кабриолет Alfa Romeo 1938 года. За винтажное авто хотят получить примерно 20 миллионов долларов.