Лист Ейнштейна Рузвельту про плани Німеччини розробити атомну бомбу продали за 4 млн доларів

Фізик написав листа американському президенту 2 серпня 1939 року — за місяць до того, як Третій рейх розпочав Другу світову війну.

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Лист лауреата Нобелівської премії Альберта Ейнштейна, в якому він попереджає тодішнього президента США Франкліна Рузвельта про ядерні розробки нацистської Німеччини, продали на аукціоні Christie's за 3 млн 992 тис. доларів. Ім'я покупця невідоме. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

У листі з двох аркушів фізик разом із колегою Лео Сілардом пише 32-му президенту США, що Німеччина може створити "надзвичайно потужні бомби". Ейнштейн закликає Рузвельта розпочати аналогічні дослідження в США.

"Нещодавні роботи в галузі ядерної фізики зробили можливим перетворення урану на нове і важливе джерело енергії. Нові експерименти, проведені Е. Фермі та Л. Сілардом, про які мені повідомили в рукописі, роблять ймовірним, що можна буде запустити ланцюгову реакцію у великій масі урану і таким чином вивільнити значну кількість енергії. Менш визначеною, але такою, про яку слід пам'ятати, є можливість використання таких ланцюгових реакцій для створення надзвичайно потужних бомб. Такі бомби можуть бути занадто важкими для транспортування літаком, але не занадто важкими для перевезення кораблем, і одна бомба, підірвана в порту, цілком може знищити порт разом з прилеглою територією", — писав вчений.

Лист Ейнштейна про загрозу створення Німеччиною атомної бомби Фото: Christieʼs Лист Ейнштейна про загрозу створення Німеччиною атомної бомби Фото: Christieʼs

Незабаром після цього Рузвельт заснував Урановий комітет, який став попередником Манхеттенського проєкту, що його очолив Роберт Оппенгеймер, відомий як "батько атомної бомби".

Лист був написаний 2 серпня 1939 року — за місяць до того, як Третій рейх розпочав Другу світову війну.

Варто зазначити, що оригінал листа зберігається в президентській бібліотеці в Нью-Йорку. Ейнштейн надиктував його німецькою, а потім Лео Сілард переклав послання на англійську.

Проданий лот — це друга і коротша версія листа, в якій немає рекомендацій фізиків щодо підтримки ядерних досліджень. Її попереднім власником був співзасновник Microsoft Пол Аллен. У 2002 році він придбав лист у видавця і політика Малкольма Форбса за 2,1 млн доларів. На той момент це був найдорожчий історичний документ XX століття, який продали за понад один мільйон доларів. Форбс купив цей лист у Лео Сіларда, який і зберіг коротшу версію.

Аукціонний дім назвав його "одним із найважливіших листів, коли-небудь написаних Ейнштейном".

Нагадаємо, у Великій Британії виставили на аукціон "затишний ядерний бункер", у якому бракує однієї життєво важливої речі.

У США з молотка може піти кабріолет Alfa Romeo 1938 року. За вінтажне авто хочуть отримати приблизно 20 мільйонів доларів.