"Слонов больше, чем необходимо": в Зимбабве собираются убить 200 животных, чтобы накормить людей

В стране решились на забой слонов из-за значительной засухи. Власти Зимбабве считают, что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи в неурожайный сезон.

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В Зимбабве из-за засухи, приведшей к нехватке продовольствия, собираются убить 200 слонов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Управление по охране дикой природы страны.

По словам министра охраны окружающей среды страны, "слонов больше, чем необходимо" и поручил Управлению парков и дикой природы Зимбабве начать процесс отстрела. Такой шаг позволит решить проблему стремительно растущей популяции животных.

На слонов будут охотиться в местах их наибольшей популяции, в частности, в крупнейшем заповеднике страны — Хванзи. Далее чиновники планируют "мобилизовать женщин, чтобы высушить мясо, упаковать его и обеспечить доставку в некоторые общины, которые нуждаются в белке".

Следует отметить, что сейчас в стране проживает более 100 тысяч слонов — больше всего их живет только в Ботсване. Последний раз в Зимбабве слонов убивали в 1988 году.

Добавим, что Зимбабве наряду еще с несколькими странами южной Африки, объявили чрезвычайное положение из-за засухи. По оценкам ООН, около 42% жителей страны живут за чертой бедности. Власти страны считают, что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи в неурожайный сезон с ноября по март, когда с едой особенно сложно.

Ранее на такой же шаг решилась власть Намибии. Они планировали убить более 700 диких животных, в частности слонов, зебр и бегемотов, а мясо раздать людям. Такое решение было принято в связи с сильнейшей за последние сто лет засухой.

Напомним, что в январе прошлого года в страну с государственным визитом прилетел лидер Беларуси Александр Лукашенко. Во время визита президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подарил ему чучело льва, а тот получил трактор белорусского производства.