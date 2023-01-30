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Мир

Танцы и бусы из цветов: Лукашенко прилетел в Зимбабве с государственным визитом (фото, видео)

александр лукашенко, зимбабве, хараре, Эммерсон Мнангагва
Александр Лукашенко прилетел в Зимбабве

Белорусского политика встретил в аэропорту президент страны Эммерсон Мнангагва. "Ты думал, я тебя не найду?" — спросил Лукашенко у своего зимбабвийского коллеги при встрече.

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Александр Лукашенко в понедельник, 30 января, прибыл с государственным визитом в столицу Зимбабве город Хараре. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского политика.

"Это наивысший протокольный статус визита", — говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко в аэропорту лично встретил президент страны Эммерсон Мнангагва. На политиков надели бусы из цветов. Лукашенко приветствовали национальными танцами под бой барабанов.

самолет, александр лукашенко, зимбабве, хараре Fullscreen
Лукашенко прилетел с "наивысшим протокольным статусом визита"

"Ты думал, я тебя не найду?" — сказал при встрече белорусский политик своему зимбабвийскому коллеге, передает приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Сразу после прилета белорусского лидера политики провели краткую встречу.

Совместная работа представителей двух государств уже началась. Сегодня в первой половине дня в Хараре состоялся белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором заключили ряд двусторонних контрактов. На нем присутствовали десятки руководителей министерств, ведомств и предприятий с обеих сторон.

александр лукашенко, зимбабве, визит, аэропорт Fullscreen
Почетный караул для встречи Александра Лукашенко
Эммерсон Мнангагва, зимбабве, лукашенко, визит Fullscreen
Президент Эммерсон Мнангагва лично встретил Лукашенко
Флаги Беларуси и Зимбабве Fullscreen
Флаги Беларуси и Зимбабве
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва Fullscreen
Встреча Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва Fullscreen
Встреча Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы
машина, зимбабве, лукашенко, визит Fullscreen
Визит Александра Лукашенко в Зимбабве
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва Fullscreen
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва Fullscreen
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва
александр лукашенко, зимбабве, визит, аэропорт
Эммерсон Мнангагва, зимбабве, лукашенко, визит
Флаги Беларуси и Зимбабве
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва
машина, зимбабве, лукашенко, визит
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва

Официальная часть переговоров Лукашенко и Мнангагвы запланированы на вторник, 31 января. Лидеры двух государств встретятся один на один, а позже проведут встречу с участием членов двух делегаций.

В ходе визита белорусская сторона намерена передать Зимбабве агротехнику национального производства. Торжественное мероприятие состоится в Институте сельского хозяйства Зимбабве.

Беларусь активизировала партнерские отношения с африканскими странами в связи с санкциями ЕС и США в отношении режима республики.

Напомним, 24 января Александр Лукашенко пообещал "уничтожить" участников добровольческих военизированных формирований белорусов, действующих в других странах. Политик, в частности, намерен преследовать бойцов из дислоцированного в Украине полка им. Калиновского и "Посполитого рушения" в Польше.

В тот же день Лукашенко заявил, что Украина "предлагает" Беларуси заключить пакт о ненападении.