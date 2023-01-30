Танцы и бусы из цветов: Лукашенко прилетел в Зимбабве с государственным визитом (фото, видео)
Белорусского политика встретил в аэропорту президент страны Эммерсон Мнангагва. "Ты думал, я тебя не найду?" — спросил Лукашенко у своего зимбабвийского коллеги при встрече.
Александр Лукашенко в понедельник, 30 января, прибыл с государственным визитом в столицу Зимбабве город Хараре. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского политика.
"Это наивысший протокольный статус визита", — говорится в сообщении пресс-службы.
Лукашенко в аэропорту лично встретил президент страны Эммерсон Мнангагва. На политиков надели бусы из цветов. Лукашенко приветствовали национальными танцами под бой барабанов.
"Ты думал, я тебя не найду?" — сказал при встрече белорусский политик своему зимбабвийскому коллеге, передает приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
Сразу после прилета белорусского лидера политики провели краткую встречу.
Совместная работа представителей двух государств уже началась. Сегодня в первой половине дня в Хараре состоялся белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором заключили ряд двусторонних контрактов. На нем присутствовали десятки руководителей министерств, ведомств и предприятий с обеих сторон.
Официальная часть переговоров Лукашенко и Мнангагвы запланированы на вторник, 31 января. Лидеры двух государств встретятся один на один, а позже проведут встречу с участием членов двух делегаций.
В ходе визита белорусская сторона намерена передать Зимбабве агротехнику национального производства. Торжественное мероприятие состоится в Институте сельского хозяйства Зимбабве.
Беларусь активизировала партнерские отношения с африканскими странами в связи с санкциями ЕС и США в отношении режима республики.
Напомним, 24 января Александр Лукашенко пообещал "уничтожить" участников добровольческих военизированных формирований белорусов, действующих в других странах. Политик, в частности, намерен преследовать бойцов из дислоцированного в Украине полка им. Калиновского и "Посполитого рушения" в Польше.
В тот же день Лукашенко заявил, что Украина "предлагает" Беларуси заключить пакт о ненападении.