Танцы и бусы из цветов: Лукашенко прилетел в Зимбабве с государственным визитом (фото, видео)

Белорусского политика встретил в аэропорту президент страны Эммерсон Мнангагва. "Ты думал, я тебя не найду?" — спросил Лукашенко у своего зимбабвийского коллеги при встрече.

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Александр Лукашенко в понедельник, 30 января, прибыл с государственным визитом в столицу Зимбабве город Хараре. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского политика.

"Это наивысший протокольный статус визита", — говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко в аэропорту лично встретил президент страны Эммерсон Мнангагва. На политиков надели бусы из цветов. Лукашенко приветствовали национальными танцами под бой барабанов.

[ + – ] Лукашенко прилетел с "наивысшим протокольным статусом визита"

"Ты думал, я тебя не найду?" — сказал при встрече белорусский политик своему зимбабвийскому коллеге, передает приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Сразу после прилета белорусского лидера политики провели краткую встречу.

Совместная работа представителей двух государств уже началась. Сегодня в первой половине дня в Хараре состоялся белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором заключили ряд двусторонних контрактов. На нем присутствовали десятки руководителей министерств, ведомств и предприятий с обеих сторон.

[ + – ] Почетный караул для встречи Александра Лукашенко [ + – ] Президент Эммерсон Мнангагва лично встретил Лукашенко [ + – ] Флаги Беларуси и Зимбабве [ + – ] Встреча Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы [ + – ] Встреча Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы [ + – ] Визит Александра Лукашенко в Зимбабве [ + – ] Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва [ + – ] Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва

Официальная часть переговоров Лукашенко и Мнангагвы запланированы на вторник, 31 января. Лидеры двух государств встретятся один на один, а позже проведут встречу с участием членов двух делегаций.

В ходе визита белорусская сторона намерена передать Зимбабве агротехнику национального производства. Торжественное мероприятие состоится в Институте сельского хозяйства Зимбабве.

Беларусь активизировала партнерские отношения с африканскими странами в связи с санкциями ЕС и США в отношении режима республики.

Напомним, 24 января Александр Лукашенко пообещал "уничтожить" участников добровольческих военизированных формирований белорусов, действующих в других странах. Политик, в частности, намерен преследовать бойцов из дислоцированного в Украине полка им. Калиновского и "Посполитого рушения" в Польше.

В тот же день Лукашенко заявил, что Украина "предлагает" Беларуси заключить пакт о ненападении.