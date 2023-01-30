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Світ

Танці та намисто з квітів: Лукашенко прилетів до Зімбабве з державним візитом (фото, відео)

олександр лукашенко, зімбабве, хараре, Еммерсон Мнангагва
Олександр Лукашенко прилетів у Зімбабве

Білоруського політика зустрів в аеропорту президент країни Еммерсон Мнангагва. "Ти думав, я тебе не знайду?" — спитав Лукашенко у свого зімбабвійського колеги під час зустрічі.

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Олександр Лукашенко в понеділок, 30 січня, прибув із державним візитом до столиці Зімбабве місто Хараре. Про це повідомляється на офіційному сайті білоруського політика.

"Це найвищий протокольний статус візиту", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Лукашенка в аеропорту особисто зустрів президент країни Еммерсон Мнангагва. На політиків одягли намисто з квітів. Лукашенка привітали національними танцями під бій барабанів.

літак, олександр лукашенко, зімбабве, хараре Fullscreen
Лукашенко прилетів із "найвищим протокольним статусом візиту"

"Ти думав, я тебе не знайду?" — сказав під час зустрічі білоруський політик своєму зімбабвійському колезі, передає наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого".

Одразу після прильоту білоруського лідера політики провели коротку зустріч.

Спільна робота представників двох держав уже розпочалася. Сьогодні в першій половині дня у Харарі відбувся білорусько-зімбабвійський бізнес-форум, на якому уклали низку двосторонніх контрактів. На ньому були присутні десятки керівників міністерств, відомств і підприємств із обох боків.

Почесна варта для зустрічі Олександра Лукашенка Fullscreen
Почесна варта для зустрічі Олександра Лукашенка
Президент Еммерсон Мнангагва особисто зустрів Лукашенка Fullscreen
Президент Еммерсон Мнангагва особисто зустрів Лукашенка
Прапори Білорусі та Зімбабве Fullscreen
Прапори Білорусі та Зімбабве
Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви Fullscreen
Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви
Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви Fullscreen
Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви
Візит Олександра Лукашенка до Зімбабве Fullscreen
Візит Олександра Лукашенка до Зімбабве
Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва Fullscreen
Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва
Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва Fullscreen
Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва
Почесна варта для зустрічі Олександра Лукашенка
Президент Еммерсон Мнангагва особисто зустрів Лукашенка
Прапори Білорусі та Зімбабве
Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви
Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви
Візит Олександра Лукашенка до Зімбабве
Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва
Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва

Офіційну частину переговорів Лукашенка та Мнангагви заплановано на вівторок, 31 січня. Лідери двох держав зустрінуться віч-на-віч, а пізніше проведуть зустріч за участю членів двох делегацій.

У ході візиту білоруська сторона має намір передати Зімбабве агротехніку національного виробництва. Урочистий захід відбудеться в Інституті сільського господарства Зімбабве.

Білорусь активізувала партнерські відносини з африканськими країнами у зв'язку з санкціями ЄС і США щодо режиму республіки.

Нагадаємо, 24 січня Олександр Лукашенко пообіцяв "знищити" учасників добровольчих воєнізованих формувань білорусів, які діють в інших країнах. Політик, зокрема, має намір переслідувати бійців із дислокованого в Україні полку ім. Калиновського та "Посполитого руйнування" в Польщі.

У той же день Лукашенко заявив, що Україна "пропонує" Білорусі укласти пакт про ненапад.