Танці та намисто з квітів: Лукашенко прилетів до Зімбабве з державним візитом (фото, відео)

Білоруського політика зустрів в аеропорту президент країни Еммерсон Мнангагва. "Ти думав, я тебе не знайду?" — спитав Лукашенко у свого зімбабвійського колеги під час зустрічі.

Related video

Олександр Лукашенко в понеділок, 30 січня, прибув із державним візитом до столиці Зімбабве місто Хараре. Про це повідомляється на офіційному сайті білоруського політика.

"Це найвищий протокольний статус візиту", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Лукашенка в аеропорту особисто зустрів президент країни Еммерсон Мнангагва. На політиків одягли намисто з квітів. Лукашенка привітали національними танцями під бій барабанів.

[ + – ] Лукашенко прилетів із "найвищим протокольним статусом візиту"

"Ти думав, я тебе не знайду?" — сказав під час зустрічі білоруський політик своєму зімбабвійському колезі, передає наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого".

Одразу після прильоту білоруського лідера політики провели коротку зустріч.

Спільна робота представників двох держав уже розпочалася. Сьогодні в першій половині дня у Харарі відбувся білорусько-зімбабвійський бізнес-форум, на якому уклали низку двосторонніх контрактів. На ньому були присутні десятки керівників міністерств, відомств і підприємств із обох боків.

[ + – ] Почесна варта для зустрічі Олександра Лукашенка [ + – ] Президент Еммерсон Мнангагва особисто зустрів Лукашенка [ + – ] Прапори Білорусі та Зімбабве [ + – ] Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви [ + – ] Зустріч Олександра Лукашенка й Еммерсона Мнангагви [ + – ] Візит Олександра Лукашенка до Зімбабве [ + – ] Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва [ + – ] Олександр Лукашенко й Еммерсон Мнангагва

Офіційну частину переговорів Лукашенка та Мнангагви заплановано на вівторок, 31 січня. Лідери двох держав зустрінуться віч-на-віч, а пізніше проведуть зустріч за участю членів двох делегацій.

У ході візиту білоруська сторона має намір передати Зімбабве агротехніку національного виробництва. Урочистий захід відбудеться в Інституті сільського господарства Зімбабве.

Білорусь активізувала партнерські відносини з африканськими країнами у зв'язку з санкціями ЄС і США щодо режиму республіки.

Нагадаємо, 24 січня Олександр Лукашенко пообіцяв "знищити" учасників добровольчих воєнізованих формувань білорусів, які діють в інших країнах. Політик, зокрема, має намір переслідувати бійців із дислокованого в Україні полку ім. Калиновського та "Посполитого руйнування" в Польщі.

У той же день Лукашенко заявив, що Україна "пропонує" Білорусі укласти пакт про ненапад.