Президент Зимбабве подарил Лукашенко чучело льва, а взамен получил трактор (фото)

Вручение подарков состоялось во время церемонии передачи техники из Беларуси. Главы двух государств ели каравай из зимбабвийского урожая, а угощали их девушки из Зимбабве в национальных костюмах Беларуси.

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи со своим белорусским коллегой Алексендром Лукашенко подарил ему чучело льва. Взамен он получил трактор белорусского производства. Об этом сообщает издание BELTA.

Вручение подарков друг другу состоялось во время церемонии передачи техники из Беларуси. Главы двух государств ели каравай из зимбабвийского урожая, а угощали их девушки из Зимбабве в национальных костюмах Беларуси.

"Здесь настоящий народный праздник. Играет музыка, много людей и… тракторов. И даже зимбабвийские девушки в национальных белорусских костюмах", — пишут журналисты.

Во время вручения белорусской техники Александр Лукашенко поблагодарил страны Запады за санкции против его страны. По его словам, в противном случае "на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие".

Он также заявил, что Беларусь заходит в Африку не для того, чтобы нести "некие иллюзорные демократические ценности", а работать на благо народа Зимбабве.

Белорусский диктатор добавил, что Зимбабве богато полезными ископаемыми, а потому спокойной жизни этой стране "никто не даст". В свою очередь Беларусь является дружеским государством.

"Это наши друзья. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей, готовим специалистов", — сказал он.

Напомним, 30 января Александр Лукашенко прилетел в Зимбабве с государственным визитом. "Ты думал, я тебя не найду?" — спросил Лукашенко у своего зимбабвийского коллеги при встрече.

25 января в ГУР рассказали, что Лукашенко является одной из целей России и он об этом знает. Белорусский диктатор поменял свою охрану и усилил систему безопасности.