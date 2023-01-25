Поменял охрану и усилил безопасность: Лукашенко знает, что является одной из целей РФ, — ГУР

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, белорусский диктатор находится в трудном положении и использует разные методы, чтобы не быть втянутым в полномасштабную войну против Украины.

Related video

Александр Лукашенко знает, что является одной из целей России и понимает, чем рискует. Однако он находится в трудном положении и использует разные методы, чтобы не быть втянутым в полномасштабную войну против Украины. Об этом рассказал замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире телемарафона 25 января.

По его словам, Лукашенко поменял свою охрану и усилил систему безопасности.

"Он это понимает, у него есть семья, у него есть бизнес. И произошедшие события, связанные с министром иностранных дел (глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в ноябре 2022 года, – ред.). Он много поменял в своей личной охране, усилил средства безопасности. Он понимает, что является одной из целей РФ. И поэтому ему трудно", — сказал Скибицкий.

Представитель разведки добавил, что белорусский диктатор не хочет участвовать в военной агрессии против Украины и готов отдать РФ "все, что у него есть". Сейчас же появилась информация, что в Беларуси начинают снимать со складов хранения технику и отдавать России.

"Мы это видим. Мы видели танки, которые передали России. Мы видели боеприпасы, которые были вывезены с территории Беларуси", — рассказал он.

Напомним, 24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении. По его словам, в то же время Запад не отказался от планов по Минску, а Киев "продолжает готовить боевиков и экстремистов".

На это заявление отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что Украина никогда не собиралась нападать на Беларусь, а Киеву важно, чтобы Минск не потерял свою независимость.