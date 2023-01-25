Змінив охорону та посилив безпеку: Лукашенко знає, що є однією із цілей РФ, — ГУР

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, білоруський диктатор перебуває у скрутному становищі та використовує різні методи, щоб не бути втягнутим у повномасштабну війну проти України.

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Олександр Лукашенко знає, що є однією із цілей Росії та розуміє, чим ризикує. Однак він перебуває у скрутному становищі та використовує різні методи, щоб не бути втягнутим у повномасштабну війну проти України. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону 25 січня.

За його словами, Лукашенко змінив свою охорону та посилив систему безпеки.

"Він це розуміє, у нього є сім'я, у нього є бізнес. І події, що відбулися, пов'язані з міністром закордонних справ (глава МЗС Білорусі Володимир Макей помер у листопаді 2022 року, – ред.). Він багато змінив у своїй особистій охороні, посилив засоби безпеки. Він розуміє, що є однією з цілей РФ. І тому йому важко", — сказав Скібіцький.

Представник розвідки додав, що білоруський диктатор не хоче брати участь у військовій агресії проти України і готовий віддати РФ "все, що має". Наразі ж з'явилася інформація, що в Білорусі починають знімати зі складів зберігання техніку та віддавати Росії.

"Ми це бачимо. Ми бачили танки, які передали Росії. Ми бачили боєприпаси, які були вивезені з території Білорусі", — розповів він.

Нагадаємо, 24 січня Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує Білорусі укласти пакт про ненапад. За його словами, водночас Захід не відмовився від планів щодо Мінська, а Київ "продовжує готувати бойовиків та екстремістів".

На цю заяву відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна ніколи не збиралася нападати на Білорусь, а Києву важливо, щоб Мінськ не втратив своєї незалежності.