Президент Зімбабве подарував Лукашенку опудало лева, а натомість отримав трактор (фото)

Вручення подарунків відбулося під час церемонії передавання техніки з Білорусі. Глави двох держав їли коровай із зімбабвійського врожаю, а пригощали їх дівчата із Зімбабве у національних костюмах Білорусі.

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Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва під час зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком подарував йому опудало лева. Натомість він отримав трактор білоруського виробництва. Про це повідомляє видання BELTA.

Вручення подарунків одне одному відбулося під час церемонії передавання техніки з Білорусі. Глави двох держав їли коровай із зімбабвійського врожаю, а пригощали їх дівчата із Зімбабве у національних костюмах Білорусі.

"Тут справжнє народне свято. Грає музика, багато людей і... тракторів. І навіть зімбабвійські дівчата у національних білоруських костюмах", — пишуть журналісти.

Під час вручення білоруської техніки Олександр Лукашенко подякував країнам Заходу за санкції проти його країни. За його словами, інакше "на цьому величезному полі стояли б не білоруські трактори, а американські та німецькі".

Він також заявив, що Білорусь заходить в Африку не для того, щоб нести "якісь ілюзорні демократичні цінності", а працювати на благо народу Зімбабве.

Білоруський диктатор додав, що Зімбабве багате на корисні копалини, а тому спокійного життя цій країні "ніхто не дасть". Зі свого боку, Білорусь є дружньою державою.

"Це наші друзі. Ми з ними домовляємося в ім'я наших народів. Ми йдемо з миром. Ми не йдемо, як колись йшли колоніалісти. Ми несемо сюди технології та навчаємо тут їм людей, готуємо фахівців", — сказав він.

Нагадаємо, 30 січня Олександр Лукашенко прилетів до Зімбабве з державним візитом. "Ти думав, я тебе не знайду?" — спитав Лукашенко у свого зімбабвійського колеги під час зустрічі.

25 січня в ГУР розповіли, що Лукашенко є однією із цілей Росії і він про це знає. Білоруський диктатор змінив свою охорону та посилив систему безпеки.