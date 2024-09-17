Россия спрятала за рубежом миллиарды долларов, которые невозможно заморозить, — аналитик

Только в 2023 году Россия заработала $118,3 млрд, пишет Янис Клюге. Однако валюта в таких объемах не попала на российские счета.

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Даже вопреки международным санкциям, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину, российским резидентам удалось накопить на иностранных счетах $180 млрд. Так считает научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По его данным, "теневые резервы" состоят из средств крупных компаний-экспортеров и сумму невозможно заморозить, так как она не находится на счетах Центробанка.

В своем докладе аналитик отмечает, что только в 2023 году РФ "заработала" $118,3 млрд, однако валюта в таких объемах не попала на российские счета.

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Возросшие активы показаны темно-зеленым цветом и являются частью "Других инвестиций", то есть не являются прямыми иностранными инвестициями, портфельными инвестициями, резервами центрального банка или деривативами. Сильный рост наблюдается в двух подкатегориях "Кредиты, валюта и депозиты" и "Прочая дебиторская задолженность".

Стоимость этих активов выросла со 190 миллиардов долларов до 370 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения.

Он отмечает, что на сегодняшний день Москва также владеет $100 млрд в китайских юанях, которые откладывает на случай падения цен на нефть и сокращения экспортных доходов при ограничении притока валюты. Впрочем, существует вопрос их ликвидности и возможности завести в Россию.

"Ключевым вопросом устойчивости России к шоку цен на нефть является то, насколько ликвидны теневые резервы и насколько Москва контролирует их. Можно ли их мобилизовать и продать за рубли, когда это необходимо? К сожалению, ответ не совсем ясен. Но вполне вероятно, что Центральный банк попытается это сделать", – пишет Янис Клюге.

Напомним, в начале 2024 года Россия приобрела наличные доллары на сумму 29 миллионов 210 тысяч у Руанды. Весила эта сумма более 300 кг.

В июле Фокус писал, как Россия завалила Ливию фальшивыми деньгами, практически обрушив экономику страны.