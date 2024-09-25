У премьер-министра Грузии отозвали приглашение на прием мировых лидеров Байдена

Ираклий Кобахидзе не будет на встрече из-за "негативной риторики в отношении США и Запада", пишут СМИ.

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У премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе отозвали приглашение на престижный прием для мировых лидеров, который устраивает президентом США Джо Байденом в время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И это стало очередным ударом по некогда тесным американо-грузинским отношениям, пишет Reuters.

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Грузинские чиновники сообщили грузинским СМИ, что Кобахидзе, который должен выступить на ООН в четверг, изначально был приглашен на прием, но его приглашение было отменено американской стороной. Они сообщили, что США отказались от всех встреч с делегацией Кобахидзе.

Грузинское агентство InterPressNews со ссылкой на посольство США в Тбилиси сообщило, что приглашение было отменено из-за, по его словам, "антидемократических действий, дезинформации и негативной риторики грузинского правительства в отношении США и Запада".

Газета приводит слова спикера парламента Шалвы Папуашвили, который назвал отмену приглашения "легкомысленной".

Будучи в целом прозападной страной и крупным получателем помощи США с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году, Грузия, являющаяся кандидатом на вступление в Европейский Союз, в последние месяцы столкнулась с ухудшением отношений с западными державами из-за обвинений в авторитарном режиме и пророссийских настроениях.

Правящая партия "Грузинская мечта", которую, по общему мнению, контролирует миллиардер и экс-премьер-министр Бидзина Иванишвили, в июне приняла закон против "иностранных агентов", который был осужден западными странами как вдохновленный российским законодательством, используемым для подавления критиков Кремля.

"Грузинская мечта" баллотируется на четвертый срок на парламентских выборах в октябре, и Иванишвили неоднократно заявлял, что в случае переизбрания партия предпримет шаги по запрету прозападной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

По данным опросов общественного мнения, "Грузинская мечта" остается самой популярной партией, но она утратила позиции с 2020 года, когда она получила почти 50% голосов и незначительное парламентское большинство.

Депутат от "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе обвинил Байдена в попытке предоставить грузинской оппозиции избирательный "спасательный круг".

Последствия внутренних беспорядков нанесли ущерб отношениям Грузии с западными странами.

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух командиров грузинской полиции, которые, по их словам, были причастны к избиениям лидеров крупных протестов против закона об иностранных агентах.

На прошлой неделе Европейский союз, который ранее заявлял, что процесс подачи заявок Грузии фактически заморожен, заявил, что может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии, если октябрьские выборы не будут свободными, справедливыми и мирными.

Напомним, в июле Кобахидзе заявлял, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Грузии и отношения между странами должны пройти перезагрузку. Произойти это может уже в следующем году, когда, как он считает, закончится война Украины с Россией.