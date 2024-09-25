У прем'єр-міністра Грузії відкликали запрошення на прийом світових лідерів Байдена

Іраклій Кобахідзе не буде на зустрічі через "негативну риторику щодо США і Заходу", пишуть ЗМІ.

Related video

У прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе відкликали запрошення на престижний прийом для світових лідерів, який влаштовує президент США Джо Байден під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І це стало черговим ударом по колись тісних американо-грузинських відносинах, пише Reuters.

Протести в Грузії через "закон про іноагентів"

Грузинські чиновники повідомили грузинським ЗМІ, що Кобахідзе, який має виступити на ООН у четвер, спочатку був запрошений на прийом, але його запрошення було скасовано американською стороною. Вони повідомили, що США відмовилися від усіх зустрічей із делегацією Кобахідзе.

Грузинське агентство InterPressNews із посиланням на посольство США в Тбілісі повідомило, що запрошення скасували через, за його словами, "антидемократичні дії, дезінформацію та негативну риторику грузинського уряду щодо США і Заходу".

Газета наводить слова спікера парламенту Шалви Папуашвілі, який назвав скасування запрошення "легковажним".

Будучи загалом прозахідною країною і великим одержувачем допомоги США з моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу 1991 року, Грузія, яка є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, останніми місяцями зіштовхнулася з погіршенням відносин із західними державами через звинувачення в авторитарному режимі і проросійських настроях.

Правляча партія "Грузинська мрія", яку, за загальною думкою, контролює мільярдер і експрем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі, у червні ухвалила закон проти "іноземних агентів", засуджений західними країнами як натхненний російським законодавством, що використовується для придушення критиків Кремля.

"Грузинська мрія" балотується на четвертий термін на парламентських виборах у жовтні, і Іванішвілі неодноразово заявляв, що в разі переобрання партія зробить кроки щодо заборони прозахідної опозиційної партії "Єдиний національний рух".

За даними опитувань громадської думки, "Грузинська мрія" залишається найпопулярнішою партією, але вона втратила позиції з 2020 року, коли вона отримала майже 50% голосів і незначну парламентську більшість.

Депутат від "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе звинуватив Байдена у спробі надати грузинській опозиції виборче "рятувальне коло".

Наслідки внутрішніх заворушень завдали шкоди відносинам Грузії із західними країнами.

Раніше цього місяця Сполучені Штати запровадили санкції щодо двох командирів грузинської поліції, які, за їхніми словами, були причетні до побиття лідерів великих протестів проти закону про іноземних агентів.

Минулого тижня Європейський союз, який раніше заявляв, що процес подання заявок Грузії фактично заморожений, заявив, що може призупинити безвізовий режим для громадян Грузії, якщо жовтневі вибори не будуть вільними, справедливими і мирними.

Нагадаємо, у липні Кобахідзе заявляв, що Сполучені Штати є стратегічним партнером Грузії, і відносини між країнами мають пройти перезавантаження. Відбутися це може вже наступного року, коли, як він вважає, закінчиться війна України з Росією.