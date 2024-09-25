Напомнили о угрозах от Китая и КНДР: в Японии рассказали, как на них влияет война в Украине

Фумио Кисида, премьер-министр Японии, обратился к США с предупреждением и просьбой о поддержке.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на Генеральной Ассамблее ООН во время Саммита будущего. Он отправляется в отставку на следующей неделе и использовал Саммит, чтобы напомнить о "хрупком" состоянии международной системы и попросить США не отказываться от своей ведущей роли на мировой арене. Об этом пишет The Washington Post.

Япония, ближайший союзник Америки на Тихом океане и третья по величине экономика мира, претерпела больше изменений в своей внешнеполитической позиции за три года руководства Кисиды, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Страна отказывается от своего послевоенного пацифизма, переходя к удвоению расходов на оборону.

Кисида, хоть и является представителем Либерально-демократической партии (ЛДП), был вынужден пойти на этот шаг, хотя он и не является его приверженцем.

"Я твердо убежден, что обстановка в сфере безопасности стала значительно суровей. Международное сообщество находится на историческом переломном этапе. Изменения огромны, а с точки зрения обстановки в сфере безопасности вокруг нашей страны она стремительно становится еще сложнее… мы находимся в критической ситуации", — отметил Фумио Кисида.

Япония сталкивается с многочисленными растущими угрозами вокруг себя. Китай быстро расширяет свои вооруженные силы, становясь все более агрессивным в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море и вблизи Тайваня. Северная Корея испытывает все более сложные ракеты, в то время как Ким Чен Ын выставляет напоказ свой растущий запас ядерного оружия. На фоне этих проблем Кисида столкнулся с дополнительными сложностями во внешней политике, когда он отвернул внешнюю политику Японии от России после полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину в 2022 году.

Фумио Кисида и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Он сказал, что если России позволят безнаказанно нарушать суверенитет Украины, то другие агрессивные диктатуры в таких регионах, как Азия, могут осмелиться попытаться сделать что-то подобное.

"Вот почему я говорил, что сегодняшняя Украина завтра может стать Восточной Азией. И именно поэтому я также повторял, что безопасность Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы", — отметил премьер-министр.

Растущие связи между Китаем, Россией и Северной Кореей вызывают особую озабоченность у Японии как их соседа. Ответ Кисиды заключался в углублении связей Японии с другими союзниками США в Индо-Тихоокеанском регионе, назвав свою стратегию "реалистической дипломатией для новой эры". Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель предприняли смелые шаги , чтобы отложить в сторону укоренившиеся исторические проблемы и восстановить отношения. Тем временем Япония и Филиппины становятся ближе, чем когда-либо, особенно в военном отношении.

"Ни одна страна не может защитить себя в одиночку. И это суровая реальность настоящего момента", — сказал Кисида.

По его мнению, политика США помогает Японии, но иногда решения, принимаемые в Белом доме, ставят его в тупик. По мнению Кисиды, они не имеют последовательной стратегии.

Например, администрация Байдена просила Японию ввести запреты на продажу передовых полупроводниковых технологий Китаю, что может нанести ущерб и без того слабой японской экономике. Но когда Nippon Steel заключила сделку о покупке US Steel (что принесло бы пользу общему делу экономической конкуренции с Китаем), администрация Байдена выступила против этого по соображениям национальной безопасности — странная обеспокоенность в отношении близкого союзника.

Несмотря на успех Кисиды на международной арене, это не оградило его от серии внутренних скандалов, которые подорвали его политическую поддержку на родине. Как и Байден, он добровольно отказывается от власти ради своей партии. 27 сентября ЛДП выберет нового лидера, который вскоре станет новым премьер-министром Японии.

Из девяти кандидатов, претендующих на его место, большинство, скорее всего, продолжат общую направленность Кисиды на укрепление альянса США и Японии, но некоторые уже отшатнулись от высокой цены военной экспансии Кисиды. Некоторые кандидаты с жесткой линией также могут не быть в восторге от потепления отношений с Сеулом.

Фумио Кисида, Юн Сок Ель и Джо Байден Фото: The White House

Премьер-министр Японии отметил, что союзники США в Азии с тревогой наблюдают за хаотичной политикой Белого дома.

Кисида отметил, что популизм и протекционизм — растущие тенденции не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. По его мнению, этому есть несколько причин. Люди обеспокоены непредсказуемостью текущей обстановки. Рост социальных сетей обострил общественную напряженность. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, развиваются так быстро, что правительства не успевают за ними.

"Я не хочу, чтобы США превратились в страну, обращенную внутрь себя. Мы можем работать вместе, чтобы сохранить и передать свободный, мирный и процветающий международный мир следующим поколениям. Я хочу сказать Соединенным Штатам: "Пожалуйста, будьте более уверенными, чтобы сделать это, потому что мы будем работать вместе", — сказал он.

Напомним, японские истребители F-15 и F-35 23 сентября выпустили предупредительные ракеты по военному разведывательному самолету Ил-38 ВКС РФ, который нарушил воздушное пространство Японии. Этот инцидент стал первым с 1958 года случаем применения предупредительных залпов со стороны сил самообороны Японии.