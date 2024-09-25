Нагадали про погрози від Китаю та КНДР: у Японії розповіли, як на них впливає війна в Україні

Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії, звернувся до США з попередженням і проханням про підтримку.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступив на Генеральній Асамблеї ООН під час Саміту майбутнього. Він вирушає у відставку наступного тижня і використав Саміт, щоб нагадати про "крихкий" стан міжнародної системи та попросити США не відмовлятися від своєї провідної ролі на світовій арені. Про це пише The Washington Post.

Японія, найближчий союзник Америки на Тихому океані і третя за величиною економіка світу, зазнала більше змін у своїй зовнішньополітичній позиції за три роки керівництва Кісіди, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Країна відмовляється від свого післявоєнного пацифізму, переходячи до подвоєння витрат на оборону.

Кісіда, хоч і є представником Ліберально-демократичної партії (ЛДП), був змушений піти на цей крок, хоча він і не є його прихильником.

"Я твердо переконаний, що обстановка у сфері безпеки стала значно суворішою. Міжнародне співтовариство перебуває на історичному переломному етапі. Зміни величезні, а з погляду обстановки у сфері безпеки навколо нашої країни вона стрімко стає ще складнішою... ми перебуваємо в критичній ситуації", — зазначив Фуміо Кісіда.

Японія стикається з численними всебільшими загрозами навколо себе. Китай швидко розширює свої збройні сили, стаючи все більш агресивним у Південно-Китайському морі, Східно-Китайському морі та поблизу Тайваню. Північна Корея випробовує все більш складні ракети, в той час як Кім Чен Ин виставляє напоказ свій дедалі більший запас ядерної зброї. На тлі цих проблем Кісіда зіткнувся з додатковими складнощами у зовнішній політиці, коли він відвернув зовнішню політику Японії від Росії після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну 2022 року.

Фуміо Кісіда та Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Він сказав, що якщо Росії дозволять безкарно порушувати суверенітет України, то інші агресивні диктатури в таких регіонах, як Азія, можуть наважитися спробувати зробити щось схоже.

"Ось чому я говорив, що сьогоднішня Україна завтра може стати Східною Азією. І саме тому я також повторював, що безпека Євро-Атлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні", — зазначив прем'єр-міністр.

Міцніші зв'язки між Китаєм, Росією і Північною Кореєю викликають особливу заклопотаність у Японії як їхнього сусіда. Відповідь Кісіди полягала в поглибленні зв'язків Японії з іншими союзниками США в Індо-Тихоокеанському регіоні, назвавши свою стратегію "реалістичною дипломатією для нової ери". Кісіда і президент Південної Кореї Юн Сок Єль зробили сміливі кроки, щоб відкласти вбік вкорінені історичні проблеми і відновити відносини. Водночас Японія і Філіппіни стають ближчими, ніж будь-коли, особливо у військовому плані.

"Жодна країна не може захистити себе самотужки. І це сувора реальність теперішнього моменту", — сказав Кісіда.

На його думку, політика США допомагає Японії, але іноді рішення, ухвалювані в Білому домі, ставлять його в глухий кут. На думку Кісіди, вони не мають послідовної стратегії.

Наприклад, адміністрація Байдена просила Японію впровадити заборону на продаж передових напівпровідникових технологій Китаю, що може завдати шкоди і без того слабкій японській економіці. Але коли Nippon Steel уклала угоду про купівлю US Steel (що принесло б користь спільній справі економічної конкуренції з Китаєм), адміністрація Байдена виступила проти цього з міркувань національної безпеки — дивне занепокоєння щодо близького союзника.

Попри успіх Кісіди на міжнародній арені, це не убезпечило його від серії внутрішніх скандалів, які підірвали його політичну підтримку на батьківщині. Як і Байден, він добровільно відмовляється від влади заради своєї партії. 27 вересня ЛДП обере нового лідера, який незабаром стане новим прем'єр-міністром Японії.

З дев'яти кандидатів, які претендують на його місце, більшість, найімовірніше, продовжать загальну спрямованість Кісіди на зміцнення альянсу США й Японії, але деякі вже віджахнулися від високої ціни військової експансії Кісіди. Деякі кандидати з жорсткою лінією також можуть не бути в захваті від потепління відносин із Сеулом.

Фуміо Кісіда, Юн Сок Ель і Джо Байден Фото: The White House

Прем'єр-міністр Японії зазначив, що союзники США в Азії з тривогою спостерігають за хаотичною політикою Білого дому.

Кісіда зазначив, що популізм і протекціонізм — тенденції, які зростають не тільки в Сполучених Штатах, а й у всьому світі. На його думку, цьому є кілька причин. Люди стурбовані непередбачуваністю поточного становища. Розвиток соціальних мереж загострив суспільну напруженість. Нові технології, такі як штучний інтелект, розвиваються так швидко, що уряди не встигають за ними.

"Я не хочу, щоб США перетворилися на країну, звернену всередину себе. Ми можемо працювати разом, щоб зберегти і передати вільний, мирний і квітучий міжнародний світ наступним поколінням. Я хочу сказати Сполученим Штатам: "Будь ласка, будьте більш упевненими, щоб зробити це, тому що ми будемо працювати разом", — сказав він.

Нагадаємо, японські винищувачі F-15 і F-35 23 вересня випустили попереджувальні ракети по військовому розвідувальному літаку Іл-38 ВКС РФ, який порушив повітряний простір Японії. Цей інцидент став першим з 1958 року випадком застосування попереджувальних залпів з боку сил самооборони Японії.