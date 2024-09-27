Летели на рыбалку: в российских болотах разбился вертолет с депутатом и бизнесменом (фото)

Архангельский бизнесмен Алексей Семенов сам управлял вертолетом, а на борту также находился местный депутат Сергей Сметанин. Авиакатастрофа произошла на болотистой местности и дороги к месту ЧП нет.

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В Архангельской области РФ обнаружили обломки пропавшего с радаров вертолета Robinson R44, на борту которого находились депутат архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов. В результате крушения никто не выжил, а тела сильно обгорели. Об этом сообщает RTVI.

Сметанин и Семенов вылетели на рыбалку в деревню Сафоново. По предварительным данным, последний раз местоположение вертолета было зафиксировано 25 сентября около девяти вечера в районе деревни Бычье. О том, что борт не прибыл к конечному пункту, стало известно лишь на следующий день около 16:30.

Депутат Сергей Сметанин Фото: Соцсети

Семенов успел написать жене, что через три часа будет дома, но не вернулся. Женщина только через сутки обратилась в органы, поскольку полет не был зарегистрирован и она "переживала, что у мужа будут неприятности". Также борт не был приписан ни к одному аэродрому.

Вертолет принадлежал Семенову, владельцу фирмы по утилизации металлолома. Бизнесмен сам был за штурвалом. Мужчины долетели из Архангельска до деревни Езевец, взяли необходимое снаряжение и полетели на озера. По дороги обратно с рыбалки вертолет сел в деревне Бычье на дозаправку, откуда Сметанин и Семенов отправили близким сообщения, что вернутся домой через три часа. Больше они не выходили на связь.

Вертолет упал в болотах. Дороги туда нет. Ближайшая грунтовка заканчивается в селе Бычье.

Напомним, в середине сентября в Приамурье разбился вертолет Robinson R66. На борту находились три человека, и вертолет принадлежал золотодобывающей организации ООО "Хергу".