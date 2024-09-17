В России разбился вертолет Robinson золотоискателей: что известно (фото)

По данным МЧС РФ, вертолет подал сигнал об аварии и "исчез". На борту находились пилот и двое пассажиров.

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В Приамурье в РФ "исчез" вертолет Robinson R66. Об этом 17 сентября сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на МЧС.

Вертолет совершал незарегистрированный перелет, перед его "исчезновением" успел сработать аварийный маяк. На поиски вылетел Ми-8Т Росавиации, правоохранители возбудили уголовное дело.

Впоследствии в СМИ со ссылкой на местные власти передали, что было обнаружено место крушения Robinson R66.

Фото с места падения вертолета Robinson R66 Фото: Соцсети Фото с места падения вертолета Robinson R66 Фото: Соцсети

В медиа Mash уточнили, что предварительным местом падения вертолета является тайга в районе села Золотая Гора.

"В 35 км от него на вертолете сработал аварийный маяк. Это произошло 16 сентября в 21:00 по местному времени", — отметили журналисты.

Фото с места падения вертолета Robinson R66 Фото: Соцсети

В медиа Baza сообщили, что на борту находились три человека, и вертолет принадлежал золотодобывающей организации ООО "Хергу".

Позже появились фото с места авиакатастрофы и информация, что на борту были пилот и двое пассажиров — сотрудников компании-владелицы "Хергу".

В "Вести-Амурская область" передали, что пилот и пассажиры погибли в результате аварии. Отмечается, что тела погибших и сам Robinson R66 обнаружили в 100 километрах от города Зея.

Фото с места падения вертолета Robinson R66 Фото: Соцсети

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