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У Росії розбився вертоліт Robinson золотошукачів: що відомо (фото)

Robinson R66, гелікоптер, вертоліт
Фото: Соцмережi | Гелікоптер Robinson R66 належав золотодобувній компанії

За даними МНС РФ, гелікоптер подав сигнал про аварію і "зник". На борту перебували пілот та двоє пасажирів.

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У Приамур’ї у РФ "зник" вертоліт Robinson R66. Про це 17 вересня повідомили у "РИА Новости" з посиланням на МНС.

Гелікоптер здійснював незареєстрований переліт, перед його "зникненням" встиг спрацювати аварійний маяк. На пошуки вилетів Мі-8Т Росавіації, правоохоронці порушили кримінальну справу.

Згодом у ЗМІ з посиланням на місцеву владу передали, що було виявлено місце аварії Robinson R66.

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Фото з місця падіння гелікоптера Robinson R66
Фото: Соцмережi
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Фото з місця падіння гелікоптера Robinson R66
Фото: Соцмережi

У медіа Mash уточнили, що попереднім місцем падіння гелікоптера є тайга в районі села Золота Гора.

"За 35 км від нього на гелікоптері спрацював аварійний маяк. Це сталося 16 вересня о 21:00 за місцевим часом", — зазначили журналісти.

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Фото з місця падіння гелікоптера Robinson R66
Фото: Соцмережi

У медіа Baza повідомили, що на борту перебували троє осіб, і вертоліт належав золотодобувній організації ТОВ "Хергу".

Пізніше з’явились фото з місця авіакатастрофи та інформація, що на борту були пілот та двоє пасажирів — співробітників компанії-власниці "Хергу".

У "Вести-Амурская область" передали, що пілот та пасажири загинули внаслідок аварії. Зазначається, що тіла загиблих та сам Robinson R66 виявили за 100 кілометрів від міста Зея.

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Фото з місця падіння гелікоптера Robinson R66
Фото: Соцмережi

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