У Росії розбився вертоліт Robinson золотошукачів: що відомо (фото)
За даними МНС РФ, гелікоптер подав сигнал про аварію і "зник". На борту перебували пілот та двоє пасажирів.
У Приамур’ї у РФ "зник" вертоліт Robinson R66. Про це 17 вересня повідомили у "РИА Новости" з посиланням на МНС.
Гелікоптер здійснював незареєстрований переліт, перед його "зникненням" встиг спрацювати аварійний маяк. На пошуки вилетів Мі-8Т Росавіації, правоохоронці порушили кримінальну справу.
Згодом у ЗМІ з посиланням на місцеву владу передали, що було виявлено місце аварії Robinson R66.
У медіа Mash уточнили, що попереднім місцем падіння гелікоптера є тайга в районі села Золота Гора.
"За 35 км від нього на гелікоптері спрацював аварійний маяк. Це сталося 16 вересня о 21:00 за місцевим часом", — зазначили журналісти.
У медіа Baza повідомили, що на борту перебували троє осіб, і вертоліт належав золотодобувній організації ТОВ "Хергу".
Пізніше з’явились фото з місця авіакатастрофи та інформація, що на борту були пілот та двоє пасажирів — співробітників компанії-власниці "Хергу".
У "Вести-Амурская область" передали, що пілот та пасажири загинули внаслідок аварії. Зазначається, що тіла загиблих та сам Robinson R66 виявили за 100 кілометрів від міста Зея.
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